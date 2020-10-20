Снижение производства яблок приведет к росту цен

Ситуация с урожайностью и качеством яблок в регионах разная Pixabay

По оценкам отраслевых аналитиков, урожай яблок в этом году будет ниже, чем в 2019-м, в первую очередь, из-за падения производства на Юге, в связи с чем рост цен на них в низкий сезон может превысить 40% относительно аналогичного периода прошлого года.



Так, Ассоциация садоводов России прогнозирует валовой сбор яблок в этом году на уровне от 0,9 млн т до 1 млн т. Гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова настроена более пессимистично — по ее оценке, урожай плодов в сельхозорганизациях, несмотря на расширение площадей и увеличение количества плодоносящих садов, будет на 15-20% ниже, чем в прошлом году и составит около 0,7 млн т. «Если в Центре — Тамбовской, Белгородской, Липецкой, Воронежской областях — урожай высокий, то на Юге из-за весенних заморозков он серьезно снизится», — сказала она «Агроинвестору».



Ситуация с урожайностью и качеством яблок в регионах разная, подтверждает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. На Юге снижение урожайности относительно прошлого года по некоторым сортам составляет от 20% до 40%, знает он. «В Центре урожай хороший, однако из-за отсутствия дождей размер плодов в садах, которые работали без орошения, мельче, чем хотелось бы, — отмечает он. — В современных же садах, где было орошение, качество яблок отличное — размер от 75 мм. В Поволжье из-за засухи яблоки тоже меньшего размера, чем ожидалось. Однако все плоды надлежащего для хранения качества».



Цены на яблоки в этом сезоне будут расти — сейчас они на 15-20% выше, чем в аналогичный период годом ранее, рассказывает Решетникова. Весной следующего года цены вырастут еще больше, и разница с аналогичным периодом 2020-го уже составит около 30-40%. Причина этого — низкий урожай не только в России, но и в других производящих регионах, в частности, в странах Евросоюза.



Сейчас в продаже в основном мелкие яблоки — диаметром 50 мм, их стоимость в опте составляет 35-40 руб./кг, рассказывает Муханин. «Крупные товарные яблоки садоводы сейчас не продают и закладывают на хранение — их не будут реализовывать по цене не ниже 80 руб./кг», — говорит он. В целом, по его прогнозу, цены на яблоки в этом году будут высокими. «Уже сейчас они доходят на полках до 250 руб./кг и выше, чего не было еще два года назад», — подчеркивает Муханин.



От закрытия импорта в Беларусь из Польши Ассоциация садоводов чудес не ждет. «Наши соседи каждый год запрещают импорт из Польши с 2014-го, однако декларации — одно дело, а фактический ввоз в сотни тысяч тонн — другое», — объясняет Муханин. По его словам, без импорта яблок Россия пока обойтись не может, однако с сентября по ноябрь нам некуда девать свою продукцию, и яблоки из других стран еще сильнее сбивают цену на нашем рынке. А вот в низкий сезон — после нового года — наши производители вполне готовы конкурировать с иностранными и по цене, и по качеству.



Правда, плодохранилищ в России, по мнению Муханина, пока не хватает — мы можем заложить на хранение только 35-40% от всего объема производства товарных яблок, тогда как нужно закладывать 80% сортового яблока. «Ситуация с каждым годом улучшается, вводятся новые мощности по хранению плодов, в частности, в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Краснодарском крае, а также в Тульской и Волгоградской областях», — добавляет он. Решетникова подтверждает, что плодохранилища в нашей стране строятся, в основном крупными хозяйствами, однако в этом году, вероятно, даже не все они будут полностью загружены. Соответственно, в новом сезоне возведение мощностей для хранения может приостановиться.

