Садоводы просят ограничить импорт яблок

По оценке Плодоовощного союза, сбор яблок в этом году будет на треть меньше прошлогоднего Pixabay

Союз «Садоводы Кубани» предложил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву ввести квоты на импорт яблок и слив в период сбора урожая. По мнению союза, такая мера позволит снизить избыток предложения и будет мотивировать торговые сети повышать закупочные цены на местные плоды, не поднимая цену на полке, пишет «Коммерсантъ». В период массового предложения продукции собственного производства (сентябрь-март), объем помесячного заполнения рынка отечественными и импортными яблоками должен быть в соотношении 60% на 40%, считает союз.



Гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков отмечает, что применение сезонных квот на импорт яблок и сливы позволит сформировать приоритеты в пользу отечественного производства. Сейчас ценовая конъюнктура на внутреннем рынке складывается не в пользу отечественных садоводов, так как розничная цена на плодовую продукцию в супермаркетах в три и более раз выше цены оптового импорта и средней оптовой закупочной цены у отечественных производителей, отмечает Щербаков. «Перераспределение прибавочной стоимости происходит в пользу торговой сети, которая закупает у сельхозпроизводителей плодовую продукцию по низким оптовым ценам, что, в частности, связано с затовариванием рынка импортными плодами», — рассказал он «Агроинвестору».



«Периодами массового сбора яблок в России являются сентябрь и октябрь, массовая реализация приходится на сентябрь-декабрь, а также январь-апрель, когда продаются плоды из фруктохранилищ, — комментирует Щербаков. — На сентябрь-апрель приходится более 79% от общего объема продаж за год. При этом в указанный период доля импортной продукции в общем объеме реализации составляет 74%». Квотирование импорта позволит регулировать рынок плодовой продукции, что создаст благоприятные условия для развития садоводства, уверены «Садоводы Кубани».



Критерием определения периода квотирования ввоза яблок, по словам Щербакова, является индекс сезонности реализации импортной продукции. Квоты на поставки необходимо устанавливать в периоды, когда этот индекс превышает 100%, то есть, когда фактический объем производства превышает средний объем реализации продукции за анализируемый период. «Таким периодом является октябрь-декабрь, а также январь-март следующего года», — уточняет Щербаков.



Фактический объем потребления сливы в России в 2019 году, по оценке «Садоводов России», составил 244,3 тыс. т, из них за счет собственного производства во всех хозяйствах — 164,2 тыс. т. Доля импортной продукции в потреблении составила 32,8%, или 80,1 тыс. т. «Квотирование ввоза сливы для регулирования емкости этого сегмента рынка за счет продукции отечественного производства, согласно индексам сезонности отечественной и импортной продукции, должно осуществляться преимущественно в августе», — говорит Щербаков.

Минсельхоз рассмотрит предложения по ограничению импорта яблок в Россию с учетом обеспечения продовольственной безопасности и сохранения стабильного уровня цен, сообщает «Интерфакс». Ограничение ввоза требует тщательной оценки воздействия этой меры на продовольственный рынок и финансово-экономического обоснования последствий, считает агроведомство. Кроме того, нужно учитывать необходимость обеспечения продовольственной безопасности и сохранения стабильного уровня цен.



По данным ФТС, в первом полугодии Россия импортировала 611,1 тыс. т яблок, что на 2,6% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении поставки выросли на 26,2% до $468,9 млн.



По оценке Плодоовощного союза, сбор яблок в этом году составит 0,7 млн т, что на 33% ниже, чем годом ранее. Основной причиной падения производства являются сложившиеся погодные условия. В этом году отечественные производители серьезно пострадали от возвратных заморозков, которые повредили сады в апреле-мае. Только на Кубани четыре волны возвратных заморозков уничтожили от 60% до 80% урожая плодовых культур. Идея ограничить импорт яблок и слив во время сбора урожая вполне резонна, отмечает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. У большинства российских производителей нет возможности закладывать плоды на хранение — урожай продают прямо из садов. «Стоимость сезонных фруктов в осенний период всегда снижается — те же яблоки даже в рознице могут стоить около 30-35 руб./кг. В это же время в Молдове также идет сбор яблок, и там из-за дешевой рабочей силы и субсидий цены на продукцию еще ниже, чем у нас, — прокомментировал он «Агроинвестору». — В итоге импортные производители могут с выгодой для себя поставлять яблоки в Россию, но эта продукция оказывает дополнительное давление на рынок, уменьшая и так низкие оптовые цены». Именно от этого страдают наши производители плодов. Кроме яблок из Молдовы в период сбора урожая активно поставляются сливы. А в России сейчас заложено достаточно много сливовых садов — это основная выращиваемая у нас косточковая агрокультура, добавляет Глушков.



Если инициатива «Садоводов Кубани» будет принята, то конечный потребитель не заметит никакой разницы в цене — в опте она изменится максимум на 3-5 руб. за килограмм, а для отечественного производителя это предполагает повышение оптовой цены на 15%, что даст возможность работать с нормальной рентабельностью и дальше развивать собственное производство плодов, уверен Глушков.



В марте прошлого года комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по итогам парламентских слушаний рекомендовал правительству поручить Минпромторгу при участии смежных министерств и ведомств разработать меры защиты рынка плодов и ягод от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей. Они должны включать поэтапное введение сезонных квот на импорт отдельных видов плодово-ягодной продукции (в частности, яблок) и повышение ввозных пошлин.



В июле прошлого года «Садоводы Кубани» совместно с Ассоциацией питомниководов и садоводов Ставропольского края обратились к бывшему тогда вице-премьером Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт косточковых и семечковых фруктов в Россию в третьем-четвертом, а также в первом квартале следующего года. Также они просили значительно повысить ввозные пошлины на эту продукцию.

