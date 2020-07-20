Компания участницы списка Forbes запустит фруктохранилище на 14 тысяч тонн яблок

Цены на качественное яблоко в этом году могут быть значительно выше, чем в прошлом А. Гордеев

Компания «Агроном-сад», основной владелицей которой является Ольга Белявцева — одна из богатейших женщин России (в 2020 году Forbes оценил ее состояние в $500 млн), в сентябре планирует запустить вторую очередь фруктохранилища мощностью 14 тыс. т. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор компании Алексей Волочай. Первая очередь логистического центра на 10 тыс. т была открыта в сентябре прошлого года в Липецкой области.



В этом году продолжать проект было непросто, признает топ-менеджер. «Из-за пандемии коронавируса и карантина связи с нашими поставщиками и контрагентами были нарушены. Пришлось в экстренном порядке искать новых поставщиков и партнеров, — делится он. — Но, несмотря на все сложности, нам удалось выдержать заявленный темп строительства, мы успеваем достроить объект в соответствии с проектным графиком, и урожай этого года планируем положить уже в новое хранилище».



Вторую очередь производственно-логистического центра предполагается ввести в работу до конца года. Комплекс будет включать фруктохранилище на 24 тыс. т с сортировочной и упаковочной линиями, зал упаковки, склады материалов, готовой продукции, склады экспедиции и административно-бытовой корпус. В целом проект рассчитан до 2026 года, плановая мощность хранения — 50 тыс. т.



В этом году «Агроном-сад» планирует собрать 27-30 тыс. т яблок — примерно на 30% больше, чем в 2019-м. «Мы внесли в технологический регламент по уходу и содержанию садов ряд изменений и провели большой комплекс мероприятий: внедрили новые технологии, закупили технику, реализовали большой проект по модернизации систем мелиорации, — комментирует Волочай. — Наш инвестиционный бюджет превышает 6 млрд руб., которые частично уже инвестированы и еще будут потрачены как на развитие садов, так и в строительство производственно-логистического комплекса».



Этот год показал, что противоградовая сетка является обязательным компонентом инфраструктуры интенсивного сада, хотя до сих пор ее покупка не субсидируется Минсельхозом, продолжает Волочай. В южных регионах из-за града погибло до 80% урожая плодов, «Агроном-сад» тоже столкнулся с этой проблемой, хотя и избежал значительных потерь как раз благодаря наличию сетки.



Алексей Волочай, гендиректор «Агроном-сад» Мы видим, что большая часть плодов на юге России погибла, и многим яблочным хозяйствам в этом году будет финансово очень тяжело. Кроме того, что они лишились урожая, деревья получили значительные повреждения, а это негативно влияет на качество сада и валовые сборы следующих лет. Град для дерева — это большой стресс. Нужно лечить деревья и менять те, которые станут непродуктивными, а значит будут необходимы дополнительные инвестиции.

Из-за гибели части урожая яблок рынок в этом году значительно изменится, считает Волочай. «Дефицит качественного яблока сохранится, он был всегда, а сейчас может стать значительно больше, поэтому и цены, соответственно, пойдут вверх, — рассуждает он. — Кроме того, мы видим, что происходит с валютой — рубль существенно подешевел, это тоже, к сожалению, окажет влияние на рост цен, потому что передовые хозяйства все-таки используют импортное оборудование, посадочный материал и технику». По прогнозу топ-менеджера, цены на качественное яблоко в этом году могут быть значительно выше, чем в прошлом, но на сколько именно — он затрудняется предположить.



При этом на рынке по-прежнему будут преобладать импортные яблоки, их долю Волочай оценивает на уровне 60%. «Закладка нового сада — это длинные инвестиции, нужно несколько лет, чтобы яблоневый сад вышел на промышленный объем, — поясняет он. -Государственные субсидии и беззалоговые льготные кредиты позволили бы отрасли активнее расти. Мы готовы развиваться и вкладывать свои деньги, но без помощи государства об импортозамещении говорить рано». Отрасли необходимы миллиардные вливания, вряд ли садоводы сами смогут обеспечить такие инвестиции, говорит топ-менеджер.



«Агроном-сад» ведет свою историю с 1929 года. В 2014-м основным владельцем компании стала Ольга Белявцева, совладелица крупнейшего в России производителя детского питания, компании «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня»). По данным kartoteka.ru , сейчас Белявцевой принадлежит 70% компании, еще 30% — у Висы Мизаева. Выручка компании в 2018 году составила 592 млн руб., чистая прибыль — 179 млн руб. Площадь садоводческого хозяйства в Липецкой области составляет 5,4 тыс. га. Общая площадь садов — около 2,5 тыс. га.

