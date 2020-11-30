Россия снизила экспорт сахара почти на 50%

Снижение вывоза связано с падением производства и ростом цен внутри страны Flickr.com

С 1 августа по 22 ноября Россия экспортировала 121,7 тыс. т белого сахара (без учета поставок в ЕАЭС за октябрь и ноябрь), это почти на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из мониторинга «Центра агроаналитики» при Минсельхозе. Экспорт сахара-сырца вырос в 2,8 раза до 35,3 тыс. т.



За неделю с 16 по 22 ноября на внешние рынки было отгружено 1,7 тыс. т (без учета торговли со странами ЕАЭС) — на 45,9% меньше, чем неделей ранее. За месяц (26 октября — 22 ноября) из России отгружено 11,2 тыс. т сахара, что на 47% ниже показателя предыдущего месяца. Главным образом уменьшились поставки сахара в Узбекистан — на 6,9 тыс. т до 3,1 тыс. т. Максимальный объем был вывезен на Украину (3,9 тыс. т).



Объем отгрузок сахара с учетом сырца за сезон-2020/21 по состоянию на 22 ноября составил 157 тыс. т, что меньше показателя прошлого сезона на 38,3%. Главными импортерами белого сахара стали Узбекистан (51,1 тыс. т), Украина (21,7 тыс. т), Азербайджан (13,4 тыс. т) и Казахстан (12,9 тыс. т). В эти страны вывезено 99,1 тыс. т, что составляет 81,4% российского экспорта белого сахара. Сахар-сырец в основном отгружался в Казахстан — 32,4 тыс. т.



Финансовый директор компании «Сюкден» Глеб Тихомиров рассказал «Агроинвестору», что с начала года компания экспортировала 140 тыс. т сахара и свекловичного сырца. С августа по декабрь 2019-го за рубеж было продано 52,7 тыс. т. «На наш взгляд экспорт сахара будет продолжаться, но более медленными темпами, так как у России нет излишков сахара. Думаю, что в следующем году по этой причине и на фоне снижения запасов экспорт может полностью прекратиться», — считает Тихомиров.



Руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский» Михаил Пак сказал «Агроинвестору», что в этом сезоне компания почти не поставляла сахар на экспорт. «Периодически партии идут в ближнее зарубежье. Ценовая конъюнктура такова, что наших зарубежных партнеров перестал интересовать российский сахар. Сейчас внутренняя цена в России выше, чем за рубежом, поэтому спроса нет», — объяснил он.



По данным «Центра агроаналитики», цены производителей на сахар в среднем по России к 25 ноября составили 42,1 тыс. руб./т, уменьшившись за неделю на 0,5%. Отрицательная динамика была зафиксирована впервые с начала июня. В конце ноября прошлого года средняя цена составляла 19,3 тыс. руб./т. Ранее ФАС объяснила значительное удорожание сахара тем, что цены просто вернулись к прежним значениям после нескольких лет снижения.



Пак отмечает, что прогноз по дальнейшим поставкам сахара на экспорт пока дать невозможно, и все будет зависеть от его дальнейшего производства, соотношения цены и качества, а также их соответствия запросам импортеров. «Сейчас у нас цена балансирует на уровне 5-10% рентабельности сахарной отрасли. Наши партнеры должны оценить, выгодно им это или нет. Вот, Узбекистан решил, что ему это невыгодно», — говорит Пак.



По его словам, в этом году выполнена задача правительства — сахара для внутреннего потребления достаточно, однако экспансия белого сахара на внешние рынки для России малоперспективна. «Такой сценарий возможен только локально, когда будет перепроизводство, как, например, в прошлом сезоне. Тогда цена упала ниже себестоимости производства. В результате закупить сахар-сырец в Бразилии, провезти его через три океана и 10 морей, разгрузить, провезти 3-4 тыс. км до Узбекистана и переработать в белый сахар стало дороже, чем купить его у нас», — комментирует он. Пак добавляет, что сейчас есть вторичный экспорт сахара — поставки за рубеж кондитерских изделий.



Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) впервые за сезон спрогнозировал повышение производства сахара в России. По оценке аналитиков, в этом году будет произведено 5,05-5,2 млн т свекловичного сахара с учетом переработки сиропа и мелассы. Ранее нижняя граница диапазона выпуска оценивалась на уровне 4,9 млн т. На изменение прогноза повлияло то, что выход сахара из свеклы в октябре превысил показатели прошлого года и на 21 ноября составил 16,05% против 15,48%, рассказывал ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.

