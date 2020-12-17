Минэкономразвития создаст постоянно действующую систему реагирования на рост цен

Кабмин поддержал инициативу о праве правительства регулировать цены при их повышении на 10% в течение месяца Е. Разумный

Минэкономразвития разрабатывает постоянно действующую систему реагирования на рост цен продукции АПК, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Решетникова. По его словам, механизм должен устанавливаться на долгий срок, чтобы обеспечить предсказуемость и стабильность для производителей и инвесторов.



«В качестве такого механизма мы сейчас видим механизм экспортных пошлин, которые будут меняться по заранее известному предсказуемому графику, в зависимости от изменения, в первую очередь, конечно, мировых цен и валютных курсов», — пояснил Решетников. Он подчеркнул важность задачи выработки такого механизма. «Очень важно, чтобы и производители, и потребители понимали, в каких условиях работать, чтобы не отбить административным регулированием нормальный рыночный механизм, желание инвестировать в отрасль, продолжать инвестиции в сельское хозяйство, чтобы выполнялись те проекты, которые были, чтобы посевные площади не снижались», — заявил министр.



По мнению вице-президента Российского зернового союза (РЗС) Александра Корбута, вопрос не в том, что нужен подобный механизм, а в том, что необходима корректная система мониторинга и прогнозирования. «В противном случае мы занимаемся тем, что воюем с уже прошедшими событиями. Если мы хотим создавать систему мониторинга, прогнозирования и оперативного реагирования, нужно начинать с биржи, которая будет давать объективные данные о том, как будут меняться цены в будущем, — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». — В этом случае нужен не просто мониторинг, а определение причинно-следственных связей: что происходит на мировом рынке, что с доходами населения, с себестоимостью продукции и затратами».



По его мнению, стремление государства к контролю цен — это нормально, но это должно быть связано с работой над изменением доходов населения. «Иначе мы смотрим только на один внешний фактор и не влияем на систему», — утверждает Корбут и добавляет, что принуждение к снижению цен обязательно повлияет на качество продуктов. «Мы же видим, что у нас в стране произошло с хлебом — он утратил свое качество, и это видно по реакции населения, — обращает внимание он. — Аналогично скачок цен на сыры после 2014 года привел к тому, что у нас появилась масса сырной и молокосодержащей продукции, где растительного жира было больше, чем животного. После этого потребитель потерял доверие к качеству этих продуктов, которое сейчас восстанавливается с огромным трудом».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал «Агроинвестору», что обычно наиболее заметен рост потребительских цен на продукцию глубокой переработки мяса, в частности колбасы. Кроме того, это может коснуться таких продуктов, как сыры и майонез. «Административные уколы могут помочь снять симптомы, но загоняют болезнь внутрь, растягивают ее во времени, — говорит Рылько. — Мне кажется, что задача наших регуляторов состоит в том, чтобы помогать аграриям и продовольственным компаниям оставаться в хорошей форме, чтобы были доступны кредиты, чтобы была финансовая поддержка, и оставалась высокая конкуренция, чтобы сельхозпроизводители могли хорошо зарабатывать на внешних рынках и макроэкономические условия были стабильны. Вот тогда у нас все будет хорошо».



Между тем, кабмин поддержал предложенную инициативу о праве правительства регулировать цены на социально значимые товары, если в течение месяца они будут колебаться на 10%, сообщила пресс-службе Минэкономразвития. По действующему законодательству правительство приступает к регулированию, если цены увеличились на 30% за месяц. «Правительство предполагает существенно снизить эту планку с тем, чтобы механизм регулирования мог быть включен оперативно, как раз в случае, если произойдет подорожание на еще какие-то товары», — отметил Решетников.

