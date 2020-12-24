Экспорт картофеля вырос на 29%

В этом сезоне снижение валового сбора картофеля может отрицательно сказаться на экспорте А. Гордеев

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», экспорт картофеля из России с начала года по 20 декабря вырос на 29% до 415 тыс. т. В денежном выражении объем поставок увеличился на 37% до $49 млн. Кроме картофеля в этом году на рынки почти 50 стран было отправлено около 50 тыс. т продуктов его переработки стоимостью $101 млн. В физическом и стоимостном выражении объем их экспорта вырос на 11% к аналогичному периоду 2019-го.



Около 28% стоимостного объема вывоза пришлось на семенной картофель, остальное -на столовый и картофель для переработки. Список покупателей в этом году расширился с 16 до 26 стран, основными импортерами остаются страны ближнего зарубежья. Так, 33% закупает Украина, объем экспорта туда достиг 174 тыс. т, что на 11% больше аналогичного периода 2019-го. Стоимость поставок составила $16 млн (+16%). 22% экспорта пришлось на Туркмению — 34 тыс. т на $11 млн, в 2019 году было 308 т на $90 тыс. Две трети экспортированного в Туркмению объема пришлось на семенной картофель. 17% общего объема импортировал Узбекистан, в стоимостном выражении экспорт в эту страну вырос в 11 раз до $8,2 млн, в физическом — в 50 раз до 83 тыс. т. 15% поставок пришлось на Азербайджан, 5% — на Молдову, 8% — на другие страны.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказал «Агроинвестору», что один из основных экспортеров российского картофеля — Украина — на уровне Кабинета министров и отраслевого союза поставили вопрос о возможном закрытии границы для импорта российского семенного и столового картофеля. «Пока конкретных решений по этому вопросу не принято, но мы бы не хотели, чтобы такие меры были реализованы», — говорит он.



Красильников говорит, что в целом в отрасли все в порядке, неделю назад было принято решение о строительстве новой линии по производству картофеля фри в Липецке, в связи с этим объемы выпуска этой продукции удвоятся, и потенциал будет направлен на экспортные рынки. «Никаких серьезных барьеров перед отраслью сейчас не стоит. Полагаю, что экспорт пока будет оставаться на нынешнем уровне. Опасения появятся только если будут введены какие-то ограничения на фоне роста цены, например, тарифные заграждения», — допускает Красильников.



Также в сезоне-2020/21 на российском экспорте может отрицательно сказаться снижение валового сбора картофеля в России, кроме того, возможет небольшой рост стоимости картофеля, но это не сильно ударит по кошельку потребителя. «Последние три-четыре сезона цена картофеля была ниже плинтуса», — объясняет Красильников. В оптовом звене цена на немытый картофель составляет 17-20 руб./кг в зависимости от региона, и это в два раза дороже уровня прошлого и позапрошлого годов. Во-первых, это обусловлено тем, что в 2020 году произошло сокращение посадочных площадей на 20 тыс. га из-за низкой рентабельности сектора. «На этом фоне мы не досчитались около 0,5 млн т картофеля в товарном секторе. Согласно последним данным Минсельхоза, урожай в по валовому урожаю в этом секторе равен примерно 6,8 млн, это на 800 тыс. меньше, чем в прошлом году», — объясняет эксперт. По предварительным данным Росстата, валовой сбор во всех хозяйствах составил 19,7 млн т — на 10,9% меньше уровня прошлого года.



Вторая причина удорожания — в неблагоприятных погодных условиях на протяжении всего сезона. Это повлияло как на себестоимость продукта, так и на снижение калибра клубней. «Это аномальный фактор. В этом сезоне у нас дефицит крупного картофеля. На этом фоне мы вышли с предложением к торговым сетям снизить калибр. Они нас поддержали. Кроме того, мы предложили им сделать минимальную наценку на мелкий калибр (3,5-5,5 см), и чтобы торговые сети не допускали наценок в этой категории продукта», — добавляет Красильников.

