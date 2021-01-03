К праздникам томаты и огурцы подорожали

Импорт огурцов в 2020 году упал на 35%, томатов — на 10% А. Гордеев

По данным Росстата, за неделю с 22 по 28 декабря розничные цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,2%, больше всего подорожали огурцы и томаты — на 6,3% и 6,2% соответственно. Неделей ранее рост цен был на уровне 10% и 6,4%. В конце декабря — январе цены на тепличные овощи традиционно повышаются, так как на полках уже нет продукции открытого грунта, и заканчивается осенний урожай основной части отечественных теплиц. Остаются только огурцы и томаты, выращенные в зимних теплицах с системами искусственного досвечивания, где себестоимость производства очень высокая, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Она добавляет, что в 2020 году наиболее быстро цены повышались с конца ноября до середины декабря.



«Если сравнивать с ноябрем — декабрем 2019-го, то в аналогичный период 2020-го цены на тепличные овощи росли интенсивнее. Это связано, во-первых, с динамикой курса рубля, — поясняет она. — Зимой в России начинает увеличиваться доля импортной продукции, и российские производители в условиях уменьшения конкуренции с овощами открытого грунта начинают подтягивать свои цены к уровню импортной продукции. Сейчас это особенно актуально, поскольку в самый экономически привлекательный период — с конца февраля до мая 2020-го — они не смогли продать по хорошим ценам тот объем продукции, который закладывали в производственные планы, а значит, не смогли заработать ту прибыль, на которую рассчитывали». Кроме того, производство овощей в зимних теплицах очень затратно с точки зрения потребления энергоносителей и воды, и рост тарифов тоже влияет на повышение цен конечной продукции, добавляет Решетникова.



В целом, по данным Плодоовощного союза, цены не тепличные овощи в этом году не выросли. «Так, по итогам 11 месяцев 2020-го, средняя оптовая цена на огурец упала на 7%, на томат — выросла на 1% по отношению к аналогичным показателям 2019-го», — сравнивает директор союза Михаил Глушков. Падение оптовых цен в первую очередь связано с увеличением производства отечественных овощей, а небольшой рост цен на томаты объясняется высокой долей импорта и девальвацией рубля, поясняет он.



По оценке «Технологий Роста», импорт огурцов в 2020 году упал на 35%, томатов — на 10%. «Во-первых, ввоз овощей тепличной группы снизился из-за повышения цен на них в связи с ростом курса доллара, во-вторых — из-за ограничения поставок весной», — говорит Решетникова. При этом, по информации Минсельхоза, в 2020 году зафиксирован абсолютный рекорд по сбору тепличных овощей — не менее 1,3 млн т. Однако, например, в отдельных регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала до сих пор сохраняется дефицит тепличных овощей и очень высокие цены, обращает внимание Решетникова. Так, в Магадане самые простые томаты сейчас стоят 600 руб./кг, подчеркивает она, отмечая, что пока рано говорить об обеспеченности овощами страны в целом.



Сейчас правительство начало регулировать цены на ряд продуктов питания, и есть некоторые опасения, что оно обратит внимание и на тепличные овощи. Однако данная продукция все же не относится к товарам первой необходимости, как, например, хлеб. «При этом тепличные овощи употребляются в гораздо больших объемах, чем, например, подсолнечное масло и сахар, которые также попали в список продуктов, цены на которые нельзя повышать», — подчеркивает Решетникова. Пока непонятно, что будет дальше происходить с регулированием цен, но себестоимость производства овощей в закрытом грунте сильно меняется в зависимости от времени года: зимой она втрое выше, чем летом. «Поэтому невозможно сохранять какой-то определенный уровень цен на тепличные овощи в течение всего года», — отмечает она.



Глушков считает, что цены на тепличные овощи в 2021-м во многом будут зависеть о тех мер поддержки, которые предоставит отрасли Минсельхоз. «В нынешней обстановке почти невозможно что-либо прогнозировать, слишком много "нерыночных" факторов оказывает влияние на ценовой паритет», — говорит Решетникова. По оценке «Технологий Роста», в 2021-м прирост цен на тепличную продукцию в среднем по России составит около 2-3% в сегменте огурцов и около 5% — томатов. «Но разные сортотипы будут показывать разнонаправленные тренды: цены на самые бюджетные варианты сохранятся на уровне 2020-го или даже немного снизятся. Премиальные могут увеличиться в цене на 7-8%. Скорость прироста базируется на особенностях и платежеспособности целевых групп потребителей каждого продукта», — заключает эксперт.

