Производители хлеба и муки получат 5 млрд рублей господдержки

Минсельхоз оценивал потребность в субсидиях на уровне 7,2 млрд рублей Pixabay

Правительство выделит 5 млрд руб. субсидий производителям муки и хлебопекам для компенсации их затрат и поддержания цен на базовые продукты, заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Размер возмещения составит 2 тыс. руб. за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). При этом организация, которая получила компенсацию, должна будет зафиксировать цены на продукцию.



Небольшие предприятия, выпекающие около 15 т хлеба в сутки, смогут получать около 1 млн руб. в месяц, крупные (от 60 т) — свыше 3,6 млн руб. Мишустин отметил, что также предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции.



Участник рынка, попросивший об анонимности, ранее рассказывал «Агроинвестору», что выделенная сумма очень мала и пока неясно, на каких условиях она будет выдаваться. По его мнению, поддержка нужна не хлебопекам, а конечному потребителю, точнее, социально незащищенным слоям населения. «Тогда эти деньги к нам вернутся», — говорил он. Об этом говорил и вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) Игорь Свириденко. «Президент союза Андрей Гуревич заявил о необходимости адресной поддержки малоимущих слоев населения, а также хлебопеков. Необходимо определить людей с низкими доходами и сумму компенсации, а цена на хлебобулочные изделия должна быть рыночной», — рассказывал Свириденко. Гуревич также заявлял, что предлагаемая мера почти нереализуема с точки зрения администрирования. «Невозможно добиться реализации этих мер на таких территориях, на таком количестве операторов рынка, как у нас», — говорит Свириденко.



Любая поддержка - это всегда очень хорошо, тем более, раньше правительство вообще не обращало внимания на эту проблему, сказал Свириденко «Агроинвестору». «Когда было объявлено, что поддержка мукомолам составит 2,9 млрд руб., первое, что я сделал — это посчитал. 2,9 млрд руб. поделил на 9,3 млн т муки, производимых в год. Хотя я сделал неправильно, потому что предполагается субсидирование покупки зерна, а для производства 9,3 млн т муки нужно 11,5 млн т зерна, — рассказал он. — В одном случае получилось 30 коп. на 1 кг муки, во втором — 25 коп./кг. Если говорить о задекларированных 2,2 тыс. руб. субсидий на тонну зерна, то выделенной субсидии хватит на 40 дней». Свириденко добавляет, что, с одной стороны, 2,9 млрд руб. — это очень большие деньги, но неясно, на какой срок они выделены: если на полтора месяца — это хорошо, если на год — 25 коп. никто не заметит. «Следует четко определить, в каком размере, и на какой срок выделяются эти субсидии. Сейчас этой ясности нет», — отмечает Свириденко.



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина считает, что субсидия очень актуальна как для производителей муки, так и для хлебопеков. «В 2020 году доля пшеницы в структуре себестоимости муки высшего сорта выросла до 75%, в 2019 году она достигала 60%, в 2010-м была на уровне 34%. Поэтому механизм субсидирования позволит производителям муки и хлеба получить достаточную рентабельность», — говорила она.



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее сообщал, что для поддержки хлебопекарной и мукомольной промышленности потребуется 7,2 млрд руб. О том, что цены на пшеницу в России растут слишком быстро предупреждала ассоциация производителей муки «Русская мука». «В 2020 году мы вынуждены констатировать сохранение динамики роста стоимости пшеницы всех классов. За период январь — ноябрь 2020 года совокупный рыночный рост цен на пшеницу во всех регионах России составил от 30% до 40% в зависимости от качественных показателей зерна», — заявляла ассоциация.

