Российские пекари констатировали низкую рентабельность в отрасли

Стоимость муки с начала года выросла на 3 тысячи рублей за тонну М. Стулов

Российский союз пекарей (РСП) обратился за поддержкой в Министерство сельского хозяйства из-за низкой рентабельности отрасли — она составляет всего 0,5%, пишет «Коммерсантъ». Производители хлебобулочных изделий попросили ряд субсидий, чтобы покрыть часть затрат на производство муки. Вместе с этим РСП предложил ввести дополнительные ограничения на экспорт зерна.



Как отмечает исполняющий обязанности президента организации Алексей Лялин, пекари сегодня могут претендовать на субсидии на приобретение муки только при наличии хороших кредитных историй. В силу этого ряд компаний не может воспользоваться мерой поддержки, так как у многих предприятий кредитная история отрицательная.



По данным РСП, с начала текущего года пшеничная мука высшего сорта подорожала на 19%, первого сорта — на 21%, второго — на 18%. При этом стоимость сахара подскочила на 100%, а растительного масла — на 50%, что также не прибавило оптимизма участникам рынка.



Рост цен на муку подтверждает заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее данным, если в январе стоимость муки высшего сорта составляла 19,9 тыс. руб./т., то к двадцатым числам октября она подорожала до 22,9 тыс. руб./т. «Увеличение цены — вынужденная мера со стороны мукомольных предприятий», — прокомментировала эксперт «Агроинвестору». Из-за резкого удорожания пшеницы производство муки на многих мельницах в последнее время стало убыточным и за счет подъема цен переработчики стараются хоть как-то отыграть это падение.



У мукомолов сейчас очень низкая рентабельность, от чего они серьезно пострадали, подтверждает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Предприятия находятся в жесткой вилке, когда дорожает пшеница, а региональные власти и пекари заставляют их удерживать цены на муку. Поэтому, если пекари считают, что у них беда, то у мукомолов ситуация еще хуже», — утверждает эксперт. В то же время пекари не зря просят субсидии, полагает он, в нынешней ситуации такие выплаты необходимы для того, чтобы покупать подорожавшую муку. «Что касается ограничений экспорта зерна — это будет неправильное решение. Всякая ограничительная мера — контрпродуктивна, и приводит к обратным действиям на рынке. Лучше не становится, хуже — да», — заключает Петриченко.



Хлеб перестал быть основным продуктом питания даже для небогатых слоев населения, а производители для решения проблем с рентабельностью могут просто поднять цены, рассуждает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. В субсидировании производства муки он также не видит необходимости. Во-первых, на это вряд ли возможно найти средства в бюджете, во-вторых, гораздо эффективнее поддержать спрос за счет адресной социальной помощи, сказал он «Коммерсанту». По мнению руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, эффективнее было бы распространить субсидирование логистических затрат для продажи пшеницы мукомолам на все зернопроизводящие регионы на круглогодичной основе.



В Минсельхозе пообещали рассмотреть обращение РСП. Там считают, что введение квоты на экспорт зерна на срок с 1 января по 30 июня 2021 года позитивно повлияет на рентабельность мукомолов и животноводов.



Ранее с аналогичной просьбой к директору департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства России Елене Ковалевой и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обращался Росптицесоюз. Ситуация с ростом цен на зерно сильно понизила рентабельность птицеводов, показатель достиг минимального уровня в 7%. В связи с этим союз попросил выделить производителям субсидии на корма, а также более жестко регулировать зерновой рынок. Птицеводы предупреждали, что при других раскладах часть производителей может оказаться банкротами.​

