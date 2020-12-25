Товарооборот сельхозпродукцией России и Китая вырос почти до $5 млрд

Экспортные пошлины, которые вводит Россия, ухудшают торговую атмосферу с Китаем Е. Разумный

Несмотря на общий спад деловой активности, товарооборот продукцией АПК между Россией и Китаем за 11 месяцев вырос на 11%, составив $4,9 млрд, сообщает пресс-служба Минсельхоза. По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, на сегодняшний день Китай является крупнейшим покупателем российской сельхозпродукции и продовольствия, по итогам прошлого года его доля в агроэкспорте составила 12,5%.



Согласно договоренности правительства России и Китая, к 2024 году общий товарооборот между странами должен достигнуть $200 млрд. Для этого необходимо использовать весь потенциал российско-китайских взаимоотношений, подчеркнул Патрушев. Кроме того, для развития партнерства в сфере АПК министр отметил необходимость возобновления совместной разработки планов углубления российско-китайского сотрудничества в части поставок животноводческой и растениеводческой продукции.



Наиболее перспективными направлениями для экспорта в КНР являются зернобобовые агрокультуры, мясо птицы, свинина, растительные масла, рыбная и молочная продукция. По мнению вице-президента Российского зернового союза (РЗС) Александра Корбута, перспективы развития экспорта в эту страну у России достаточно хорошие, учитывая, что Китай ориентирован в первую очередь на конечную продукцию. «У нас поставки в Китай почти в полтора раза дороже, чем основной экспорт. Однако те ограничения, который страна вела по рыбе для России, достаточно серьезные и могут иметь последствия», — говорит эксперт. На днях Китай из-за угрозы распространения COVID-19 приостановил импорт российской рыбы, закрыв последний принимавший ее порт — Далянь. Ранее в октябре Китай начал ограничивать импорт российской рыбной продукции в связи с обнаружением на упаковках следов коронавируса.



Корбут считает, что ограничительные меры в виде пошлин, которые сейчас вводит российское правительство, ухудшают атмосферу торговли с Китаем, на фоне этого товарооборот по другим продуктам АПК может иметь решающее значение для быстрого принятий важных решений. По его словам, в Китае считают, что российская продукция имеет существенно более высокое качество по сравнению с китайской, что объективно, и это помогает сбывать продукцию. «Тем более, Китай — это действительно огромный рынок, население там в 10 раз больше, чем в России», — добавил он.



Корбут считает вполне возможно увеличение поставок в Китай рапсового масла и шрота, но объемы будут не слишком значительные. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что Китай — безграничный рынок для таких объемов продукции, какие производятся в России. «В основном мы можем предложить туда подсолнечное, соевое и рапсовое масло. Хотя мощностей, которые доставляют рапсовое масло маловато», — говорит эксперт. Он добавляет, что в том случае, если на растительное масло введут вывозную пошлину, это отрицательно скажется на экспорте. Это выведет российское масло из рынка и сделает его неконкурентоспособным по цене, причем не только для Китая, но и для любой страны.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что соя занимает значимую долю в экспорте из России в Китай, но «не столь драматично высокую». «Поэтому введение пошлины на сою — это серьезный удар, но не смертельный, поскольку у нас есть другие направления экспорта в Китай, которые нормально развиваются и растут. Соя, конечно, является продуктом номер один, который мы туда поставляем, он для Китая очень дорог и то, что наша соя в обозримой перспективе перестанет туда вывозиться — это плохо», — резюмирует Рылько.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин оценивает перспективы открытия китайского рынка для российской свинины и субпродуктов как близкие к нулю, учитывая ухудшение эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в последний месяц. «Думаю, что в 2019 году и в первой половине 2020-го ситуация была более благоприятной, однако сейчас шансы почти испарились, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Также будут большие сложности с мясом птицы, потому что за последнее время Китай нарастил собственные объемы выпуска на 30% и без того являясь вторым в мире производителем мяса птицы, и шансов на продолжение поставок частей птицы, как в начале года, не остается». По мнению Юшина, Китай, конечно, будет покупать какие-то объемы субпродуктов, которые России выгодно продавать, однако это не восполнит выпадающие объемы по частям. Китай активно развивает торговлю с другими странами и может покупать в Америке или, например, Бразилии, говорит он, в конкуренции с ними Россия проигрывает.



Перспективы экспорта говядины небольшие, однако премиальная говядина Китаю крайне интересна, продолжает Юшин. Финансовая составляющая таких поставок будет существенной, если Россия станет беспокоиться о безопасности продукции и эпизоотии. «Следующий год не будет таким плодотворным для поставок в Китай, как этот. Ставка только на эту страну ошибочна, бесперспективна и стратегически неправильна», — заключает Юшин.

