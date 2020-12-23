«Эко-культура» увеличит производство овощей до 400 тысяч тонн

Через пять лет холдинг рассчитывает занимать более 40% рынка овощей закрытого грунта Т. Кулистикова

Холдинг «Эко-культура», один из крупнейших в России производителей тепличных овощей, в этом году планирует получить урожай на уровне 250 тыс. т — примерно на 100 тыс. т больше, чем было собрано в 2019-м. В следующем году прирост составит около 160 тыс. т благодаря вводу 200 га новых комплексов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент компании Александр Рудаков.



Так, после новогодних праздников холдинг начнет возведение комплекса в Дагестане. Площадь проекта — 200 га, инвестиции составят 30 млрд руб., запуск первой очереди намечен на конец 2022 года. При выходе на полную мощность предприятие станет выпускать более 99 тыс. т овощей в год. По словам Рудакова, это будут зимние теплицы, но с пленочным покрытием. «В регионе нет экономического смысла делать стекло с досветкой, зиму нормально проходим в пленке, в итоге себестоимость продукции будет ниже, чем в стеклянных комплексах с системой досвечивания в центральных регионах России», — пояснил Рудаков.



Также компанию интересует рынок Северо-Западного региона, она продолжит развивать тепличный бизнес в Ленинградской области. В частности, как рассказал Рудаков, она рассматривает вариант покупки комплекса «Дары природы». Согласно информации на сайте предприятия, его площадь составляет 9,6 га, здесь производится 3,1 тыс. т овощей и почти 2,7 тыс. штук салата в год. Комплекс может быть расширен до 20 га, таким образом у «Эко-культуры» в регионе будет около 35 га теплиц. Также на базе «Даров природы» может быть построен распределительный центр для поставки продукции в радиусе 1 тыс. км. «Мы сокращаем логистическое плечо, стараемся приходить в регион, чтобы доставлять созревшую продукцию, чтобы она была привлекательной по качеству и органолептике», — отметил Рудаков.



Кроме того, в следующем году «Эко-культура» планирует приблизиться к реализации проекта в ОАЭ. В 2019-м компания заявляла, что хочет экспортировать продукцию в страны Персидского залива и уже создала офис в Дубае. «Пандемия немножко приостановила наше движение, но мы эти планы не свернули, планируем отгрузки на экспорт. Чтобы нас воспринимали на рынке ОАЭ, нужно стать местным производителем. Сейчас мы подбираем участок под комплекс, у нас будет небольшой проект, главное — понять местную специфику и зайти в сети, — рассказал Рудаков. — Когда продукцию «Эко-культуры» будут знать и понимать, можно будет в летний период — когда в России тепличные овощи дешевые — экспортировать их в ОАЭ под нашим брендом».



Холдингу интересен и рынок Дальнего Востока, компания хотела бы реализовать тепличный проект в этом макрорегионе, но для этого нужна господдержка. «Мы находимся в тесном контакте с администрацией Хабаровского края и Владивостока, не спеша ищем участки и ждем помощи от государства, потому что там дороже стройка, выше капитальные затраты, дороже газ, и себестоимость продукции будет больше», — пояснил он. При этом цена реализации овощей в регионах ДФО не настолько большая из-за давления со стороны китайской продукции, так что без господдержки тепличные проекты в регионе экономически нецелесообразны.



По словам Рудакова, государство это понимает: недавно было подписано постановление правительства о возмещении тепличным проектам в ДФО 20% капитальных затрат. «Но это не решает вопрос больших операционных затрат, например, газ на Дальнем Востоке в два раза дороже, а на него приходится до 30% в структуре затрат, — отметил президент «Эко-культуры». — Мы обсуждаем этот вопрос с Министерством по развитию Дальнего Востока, надеемся, что нас услышат. Мы на низком старте и готовы заходить в регион, но нужна господдержка».



Сейчас теплицы «Эко-культуры» занимают примерно 300 га, в их строительство было вложено свыше 70 млрд руб. В работе находится еще более 20 проектов в разных регионах России, а также за рубежом. Через пять лет компания рассчитывает довести общую площадь своих теплиц до 1 тыс. га и занимать более 40% рынка овощей закрытого грунта.

