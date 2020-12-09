Россия ввела запрет на ввоз яблок и томатов из Азербайджана

Азербайджан — крупнейший поставщик томатов в Россию Pixabay

Россельхознадзор с 10 декабря запретит ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, сообщает пресс-служба ведомства. Причина — обнаруженная в продукции южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Инициатива позволит предотвратить ввоз и дальнейшее распространение вредителей на территории России.



Ведомство отмечает, что Агентство продовольственной безопасности Азербайджана уже не раз предупреждали об обнаружении в импортируемой продукции моли южноамериканских томатов и восточной моли. По данным Россельхознадзора, только с 22 октября специалисты зафиксировали 17 случаев обнаружения карантинных объектов.



Вслед за запретом ввоза яблок и томатов из Азербайджана Россельхознадзор запретил с 14 декабря поставки из Армавирской области Армении томатов и перцев для предотвращения заноса вируса мозаики пепино и его распространения на территории России. Ведомство пояснило, что указанный вирус нашли в свежих томатах во время карантинного фитосанитарного контроля. В октябре армянскую сторону проинформировали о результатах тестов и попросили усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами. Кроме того, Национальная организация по карантину и защите растений Армении должна была предоставить данные о принятых мерах.



«По состоянию на начало декабря 2020 года запрошенная Россельхознадзором информация не поступила, что может свидетельствовать о неготовности армянской системы фитосанитарного контроля обеспечить ввоз в Россию продукции, свободной от вируса мозаики пепино», — отметила пресс-служба. Ведомство добавило, что вирус может распространиться в России и нанести вред урожаю. Из-за него размеры плодов могут уменьшится, а созревание будет происходить неравномерно.



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин сказал «Агроинвестору», что отсутствие Азербайджана на яблочном рынке России — только плюс, также, как и любой другой страны, но только до января. Это связано с тем, что до этого времени наша страна способна сама обеспечить себя яблоком. «У многих наших производителей очень маленькие холодильники и после сбора урожая им нужно продавать свое яблоко, а тут поступает импортное и сбивает цену», — говорит он.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказала «Агроинвестору», что ни одно из этих решений Россельхознадзора не повлияет на российский рынок овощей из-за слишком небольшой части их импорта из Армении и Азербайджана. «У большинства стран возникают проблемы с Россельхознадзором по санитарным соображениям. Поставки закрываются до момента, пока все не выяснится, и не будут предоставлены соответствующие сертификаты. Армения не входит даже в топ-8 крупнейших стран импортеров, а азербайджанские томаты всегда продавались в премиальном сегменте и их есть, чем заменить, например, продукцией из Китая, Ирана, Израиля и других стран», — говорит Решетникова. Она также отмечает, что отечественные производители сейчас тоже выращивают и поставляют томаты в высоком ценовом сегменте, и в этом году таких предложений стало только больше. Например, поставки премиальных томатов увеличили «Эко-культура», ГК «Рост», «ЛицкАгро». По оценке эксперта, в этом году производство томатов в России увеличится на 15% и превысит 500 тыс. т.



Плодоовощной союз в своем Telegram-канале написал, что несмотря на то, что Азербайджан является лидером среди стран, из которых в Россию импортируются томаты (его доля в общем объеме импорта в 2020 году составила 38%) запрет ввоза не окажет влияния на рынок томатов в России. «По итогам 10 месяцев 2020 года импорт томатов из Азербайджана составил 171 тыс. т на сумму $190 млн. Оттуда едут в основном сезонные томаты, выращенные в парниках, а не в промышленных теплицах. Именно поэтому прекращение импорта томатов из Азербайджана в зимние месяцы не окажет сильного влияния на рост оптовых и розничных цен, которые в нынешнем году практически не изменились (по отношению к аналогичном периоду 2019 года)», — говорится в сообщении союза.



По оценке союза, за 10 месяцев производство томатов увеличилось на 18,6%. Российские производители активно наращивают производство данного вида продукции и смогут обеспечить ей в зимний период. При этом фитосанитарная безопасность — один из важнейших факторов для недопущения снижения производства огурцов и томатов в защищенном грунте, в развитие которого в последние годы инвесторами вложено более 250 млрд руб., отметил союз.

