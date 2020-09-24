В Липецкой области запустят завод по производству замороженных овощей и ягод

В России не хватает заводов по переработке плодов и ягод «4 сезона»

Компания «Агробитхолод» в октябре запустит завод по переработке овощей, грибов и ягод на территории ОЭЗ регионального уровня «Тербуны» в Липецкой области, сообщает администрация региона. На предприятии будут сортировать, мыть, чистить, нарезать, и проводить температурную обработку (заморозку) продукции. Мощность завода составит 100 тыс. т готовой продукции в год, она будет выпускаться под торговой маркой «4 сезона». Инвестиции в проект составляют 1,6 млрд руб.



Представитель управления инвестиций и инноваций Липецкой области Вера Дешевых уточнила ТАСС, что компания завершает работы по установке оборудования. «Заключены контракты на первую поставку картофеля, которая начнется уже в октябре», — отметила она.



В последние годы рынок заморозки в России растет высокими темпами. За 2019 год наибольший скачок произошел в категориях овощной продукции. В частности, рынок замороженного картофеля увеличился до 68 тыс. т (+43% в годовом выражении), замороженных овощей и овощных смесей — до 183,5 тыс. т (+12%) при совокупной зависимости от импорта менее 5%, приводит данные старший консультант практики «Стратегическое консультирование» компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева. У завода не возникнет проблем с сырьем в этих категориях, т. к. Липецкая область в лидерах по валовому сбору овощей борщевого набора, считает она.



По мнению Сысоевой, спрос на заморозку в ближайшие годы будет расти. Во-первых — из-за повышения потребительского спроса за счет смены стиля жизни, особенно в крупных городах: люди стремятся сократить время приготовления пищи, а также иметь доступ к недорогой продукции вне зависимости от сезона. Во-вторых, за счет стабильного развития сети ресторанов быстрого питания, которые являются основным потребителем замороженного картофеля.



Рынок замороженных ягод и грибов в России пока развит гораздо слабее, продолжает Сысоева: зависимость от импорта здесь от 60% до 90% и высока ценовая конкуренция. При этом он имеет прекрасный потенциал для развития уже в ближайшие три года в связи с увеличением производства ягод в открытом грунте и сбора дикоросов.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказала «Агроинвестору», что под Липецком есть крупные производители ягод в открытом грунте, в регионе есть завод, который занимается заморозкой сезонной ягоды для ее последующего использования в течение года для производства пюре и фруктовых наполнителей для молочных продуктов. Это направление в России сейчас очень востребовано, потому что большая часть фруктовых наполнителей импортируется из-за рубежа, хотя наша страна может самостоятельно производить значительную их часть, отметила она.



Фруктовый наполнитель делается только из сезонной ягоды, в России ее производство как минимум последние три года показывает явный положительный рост, продолжает Решетникова. «В стране увеличивается число товарных производителей, особенно быстро выросло число фермеров, которые выращивают садовую сезонную ягоду», — объяснила она. Продать весь урожай в период сбора (июнь — август) сложно, к тому же всегда в сборе всегда есть ягоды 2-го и 3-го сортов, нестандарт, цены реализации которых существенно ниже при сохранении вкусовых качеств. Свежие ягоды не подлежат длительному хранению, поэтому остатки ягод, которые не удалось продать, необходимо отправлять на переработку, говорит она.



За рубежом основная часть выращенных ягод идет на переработку, после чего их закупает Россия, обращает внимание Решетникова. У нас пока очень мало заводов по переработке плодово-овощной продукции, поэтому перед новым заводом, безусловно, открыты очень хорошие перспективы, при условии, что там будут использоваться современные технологии по переработке, а продукция — соответствовать всем стандартам качества и при этом быть доступной по цене конечным потребителям, добавляет она.



Также очень привлекательная переработка плодов и овощей для детского питания, продолжает Решетникова. Сейчас большая его часть закупается за рубежом. «Для детского питания мы также можем сами выращивать экологически чистую продукцию: у нас гораздо больше территорий с хорошей экологией, по сравнению с той же Францией, Италией или Германией. Завода, который сейчас открывается под Липецком, в любом случае будет недостаточно для нашей страны», — уверена она. При этом, если предприятие будет вести правильную закупочную политику, то с сырьем у него не будет проблем.



Изначально «Агробитхолод» планировал запустить производство еще осенью 2010 года и выпускать 20 тыс. т готовой продукции в год. Однако тогда компания так и не приступила к строительству. Неудачу проекта связывали с тем, что «Агробитхолод» планировал не только замораживать овощи, но и самостоятельно их выращивать. Найти земельный участок площадью 3,5 тыс. га рядом с водоемом для искусственного орошения компании не удалось, что и стало причиной отказа от реализации проекта. «Агробитхолод» потерял статус резидента ОЭЗ «Тербуны», но позднее вернулся в ОЭЗ с проектом. Запуск завода ранее был намечен на первый квартал этого года, стоимость проекта при этом оценивалась в 1 млрд руб., однако в итоге сроки реализации и инвестиции увеличились.

