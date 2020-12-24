Минэкономразвития объяснило необходимость экспортной пошлины на сою

За 19 лет производство сои выросло в 13 раз Pixabay

Минэкономразвития вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства об установлении ставок вывозных таможенных пошлин на сою в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Меру предполагается ввести с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Сейчас на вывоз сои действует нулевая пошлина.



Согласно пояснительной записке к документу, пошлина поможет увеличить загрузку мощностей по переработке соевых бобов и сдержать рост цен на продукцию переработки — соевое масло и соевый шрот, используемые в пищевой промышленности. В документе уточняется, что в последние годы объемы производства сои увеличиваются, качество продукции сохраняется на высоком уровне. Валовой сбор за последние 19 лет вырос более чем в 13 раз — до 4,65 млн т. Кроме того, за это время производство соевого масла и шрота увеличилось в 20 раз и составило 0,72 и 2,94 млн т соответственно. За последние 15 лет в секторе был реализован ряд инвестпроектов, создано несколько тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест, уточняется в документе.



Согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», ‎к 2024 году вывоз соевого масла должен увеличиться на 35% по сравнению с 2020 годом и достичь $645 млн, соевого шрота в 2,5 раза до $813 млн. «Отрасль располагает ресурсным и техническим потенциалом для такого увеличения экспорта. Главным сдерживающим фактором является дефицит масличного сырья. На сегодняшний день недозагруженность мощностей предприятий масложировой отрасли составляет около 30%», — говорится в пояснительной записке. Для увеличения загрузки мощностей и сдерживания роста цен на продукцию переработки подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о целесообразности установления вывозной пошлины на сою, отмечают авторы проекта постановления.



Отраслевые аналитики ранее говорили «Агроинвестору», что введение пошлины на экспорт сои станет серьезным ударом по сельхозпроизводителям Дальнего Востока. На макрорегион приходится около 2 млн т производства агрокультуры, примерно половина отгружается за рубеж, в частности в Китай. Если уж вводить пошлину, то аграриям ДФО необходимо субсидировать перевозки сои внутри страны, поскольку сейчас везти часть продукции на переработку в европейскую часть России им невыгодно, обращал внимание гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении вывозной пошлины на подсолнечник с 6,5% до 30%. Также пошлиной был ограничен экспорт рапса. На днях владелец крупнейшего на Дальнем Востоке производителя рапса, племзавода «Комсомолец», Валерий Нагель заявил, что введение заградительных пошлин на вывоз рапса из страны «убьет все производство этой сельхозкультуры в Забайкальском крае» и предложил отменить новую норму для ДФО, пишет «Чита.ру». Бизнесмен отмечает, что новая мера коснется всех производителей рапса, однако на ДФО повлияет больше всего. «Пошлина убьет зачатки первых проектов, которые через 5-10 лет могут вырасти в игроков федерального масштаба», — считает Нагель.



«Комсомолец» производит 2 тыс. т рапса в год из общего российского объем в 2 млн т. Но, несмотря, на небольшую долю на рынке, у компании возникнут проблемы с банками и покупателями, потому что почти весь рапс из Забайкалья поставляется в соседний Китай. «Китайская сторона уже выдвинула требования, что она не будет делать предоплату за товар, потому что неизвестна цена. Идет срыв контрактов, предоплат, договоренностей», — сетует Нагель. По его словам, экономика предприятий, производящих рапс, строится на цене примерно в 34 руб./кг рапса. Пошлина составит около 15 руб. за кг, что ломает всю экономику, поскольку себестоимость рапса при текущей урожайности примерно в 10 ц/га составляет около 28 руб.

