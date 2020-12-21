Экспортная пошлина на сою составит 30%

В этом году урожай сои остался на уровне 2019-го — около 4,4 млн тонн Pixabay

С 1 февраля по 30 июня 2021 года в России будет действовать экспортная пошлина на сою в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Сейчас вывоз сои не облагается пошлиной. Такое решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Минэкономразвития. Ведомство уточняет, что инициатива введения пошлины исходила от Минсельхоза.



«Пошлина обусловлена ростом мировых цен на эту продукцию и направлена на обеспечение сырьем перерабатывающих производств внутри страны. Решение принимается для предотвращения роста цен на продукцию переработки сои — соевое масло и соевый шрот, используемые в пищевой промышленности», — пояснило Минэкономразвития.



Масложировой союз ранее планировал внести предложение о введении в России экспортной пошлины на сою в размере 20%. «Введение пошлины необходимо для сдерживания экспорта сои, который за последние полгода стремительно растет. Мы рассчитываем, что данная мера поможет скорректировать внутренние цены и увеличить объемы производства готовой продукции из сои», — поясняла «Агроинвестору» пресс-служба союза.



По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт» на 13 декабря, в этом году Россия поставила на внешние рынки сои на $428 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года — на $246 млн. С начала сезона-2020/21 по 15 декабря экспорт сои составил 0,6 млн т — на 28% больше показателя предыдущего сезона, сообщает «Центр оценки качества зерна». Урожай сои в этом году, по информации Минсельхоза, остался примерно на уровне 2019-го — 4,4 млн т.



Ранее отраслевые аналитики говорили «Агроинвестору», что введение пошлины на экспорт сои станет серьезным ударом по сельхозпроизводителям Дальнего Востока. На макрорегион приходится около 2 млн т производства агрокультуры, примерно половина отгружается за рубеж, в частности в Китай. Если уж вводить пошлину, то аграриям ДФО необходимо субсидировать перевозки сои внутри страны, поскольку сейчас везти часть продукции на переработку в европейскую часть страны им невыгодно, обращал внимание гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин назвал ошибкой поддержку российского агроэкпорта во время пандемии: поставки и без того были выгодными. При этом стремление производителей не упустить выгоду из-за сложившихся на мировом рынке высоких цен привело к росту стоимости продовольствия внутри страны — «внутренние цены начали «подтаскивать» к тому, что есть в ценовых параметрах на мировом рынке», отметил он. «Но это поправимо, главное, чтобы здесь ущерба отрасли тоже административными действиями не нанесли, а работали в рыночном механизме, в том числе своевременно применяли определенные меры таможенного регулирования при вывозе продовольствия», — сказал Путин (цитата по стенограмме пресс-конференции).



Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении вывозной пошлины на подсолнечник с 6,5% до 30%. Аналогично был ограничен экспорт рапса. Кроме того, было принято решение о введении с 15 февраля вывозной пошлины на пшеницу в размере 25 евро за тонну, она будет действовать параллельно с квотой на вывоз зерна в размере 17,5 млн т. Также Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15% (не менее чем 135 евро за тонну). Эта мера будет введена в случае нарушения соглашения между производителями и розничными сетями о сдерживании цен на масло. Отраслевые аналитики предупреждают, что в итоге все эти меры могут привести к сокращению производства сельхозпродукции.

