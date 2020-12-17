Масложировой союз предложит ввести экспортную пошлину на сою

Основным экспортером сои из России являются регионы Дальнего Востока Pixabay

Российский масложировой союз в ближайшее время внесет предложение о введении в России экспортной пошлины на сою, рассказал глава союза Михаил Мальцев на сессии центра «Агроэкспорт». Он уточнил Reuters, что союз рассчитывает на введение экспортной пошлины на сою в размере 20% в первом квартале 2021 года.



Данная инициатива будет передана в правительство уже на следующей неделе. «Введение пошлины необходимо для сдерживания экспорта сои, который за последние полгода стремительно растет. Мы рассчитываем, что данная мера поможет скорректировать внутренние цены и увеличить объемы производства готовой продукции из сои», — прокомментировала «Агроинвестору» пресс-служба Масложирового союза.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что введение пошлины на сою — крайне вредная мера, которая ставит под удар в первую очередь развитие сельского хозяйства на Дальнем Востоке — макрорегиона, который является основным экспортером сои в стране.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко добавляет, что на Дальнем Востоке выращивается 2 млн т сои, из которых внутри макрорегиона перерабатывается только 1 млн т. Везти оставшийся урожай в европейскую часть страны невыгодно, соответственно, введение пошлины будет серьезным ударом в первую очередь по дальневосточным производителям. «Если уж и вводить экспортную пошлину, то по справедливости, аграриям Дальнего Востока необходимо субсидировать перевозки внутри страны, однако об этом никакой речи не идет», — подчеркивает эксперт.



Есть и еще один момент: основной объем экспорта дальневосточной сои идет в Китай, и если мы снизим поставки туда, то можем не рассчитывать на то, что сможем продавать в эту страну мясную продукцию, считает Петриченко. «Пошлина, по сути, — закрытие рынка, из-за чего китайцы недополучат необходимых объемов сои, и вполне ожидаемо, если в качестве ответных мер они закроют свой рынок для поставок российского мяса», — рассуждает он.



Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении вывозной пошлины на подсолнечник с 6,5% до 30%. Также пошлиной был ограничен экспорт рапса. Эта инициатива тоже принадлежала Масложировому союзу, который был обеспокоен возможной нехваткой сырья для переработчиков внутри страны на фоне снижения урожая масличных и роста экспортных цен на них.



Петриченко возмущен тем, что под повышение пошлины кроме подсолнечника попал и рапс. Рынок рапса никак не влияет на цены подсолнечного масла, подчеркивает он. «Повышение экспортной пошлины на рапс — совершенно неправомерное действие, так как производство данной агрокультуры активно развивается, причем в основном в Сибири и на Урале, где другие масличные выращивать просто невозможно, и увеличение экспортных пошлин на рапс негативно скажется на растениеводческом секторе данных регионов», — сказал эксперт «Агроинвестору».



По данным «Агроэкспорта» на 13 декабря, в этом году Россия поставила на внешние рынки сои на $428 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года — на $246 млн. С начала сезона-2020/21 по 15 декабря экспорт сои составил 0,6 млн т — на 28% больше показателя предыдущего сезона, сообщает «Центр оценки качества зерна». Урожай сои в этом году, по информации Минсельхоза, остался примерно на уровне 2019-го — 4,4 млн т.

