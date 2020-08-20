Арбитраж запретил «Русагро» продавать «Приморскую сою»

Начальная стоимость имущества предприятия оценивалась в 570 млн рублей Е. Разумный

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил заявление Раисы Логиновой (владеет 25% компании «Приморская соя») и наложил запрет на продажу имущественного комплекса актива, 75% которого принадлежит группе «Русагро». Владелица миноритарной доли требует признать недействительными решения общего собрания участников «Приморской сои», на котором были утверждены порядок и условия продажи имущества.

«Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник пишет, что Логинова может быть связана с бывшим вице-губернатором Приморского края Юрием Поповым, который был гендиректором УМЖК «Приморская соя» до перехода актива под контроль «Русагро» в 2015 году. Против продажи «Приморской сои» ранее выступало правительство края из-за значимости предприятия для региона, а Логинова, по словам собеседника издания, сама хотела приобрести имущество «Приморской сои» по сниженной цене, но договоренности достигнуты не были, и она обратилась в суд.

Истице придется доказать суду, что порядок продажи имущества наносит ей ущерб. Если это удастся, шансы выиграть спор высоки, рассказал «Коммерсанту» партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов. По словам адвоката Forward Legal Олега Шейкина, если суд найдет нарушения в процедуре созыва и проведения собрания, достаточно будет провести новое, но с соблюдением всех формальностей. Если же арбитраж придет к выводу, что решение о продаже имущества нарушает права Логиновой или «Приморской сои», «Русагро» придется договариваться с другим учредителем.

О планах «Русагро» продать «Приморскую сою» стало известно в мае, в этом же году планировалось заключить сделку. На тот момент производство не работало уже несколько месяцев. В начале этого года гендиректор группы Максим Басов, говоря о «Приморской сое» заявлял, что есть три препятствия для работы предприятия: цена на сырье, цена на готовую продукцию и неблагоприятная ситуация с болезнями животных в регионе. «На Дальнем Востоке и даже в Сибири недостаточный объем потребления соевого шрота, это регионы слабо развитые с точки зрения животноводства. И для того, чтобы “Приморская соя” могла работать хотя бы в две линии, нам необходимо, чтобы соевый шрот продавался, в том числе, на Урале и в европейской части», — пояснял он (цитата по газете «Золотой рог»).

«Коммерсантъ» пишет, что имущество актива было выставлено на торги на площадке B2B-Center. Всего предлагалось 75 лотов начальной стоимостью 570 млн руб., включая цеха, права аренды участков, оборудование. B2B-Center получил копию решения суда и приостановил торги.

По информации kartoteka.ru , основной вид деятельности «Приморской сои» — производство рафинированных растительных масел и их фракций. Компания была зарегистрирована в мае 2015 года. Совладельцами являются группа «Русагро» (75%) и Раиса Логинова (25%). Выручка «Приморской сои» за 2018 год (последние доступные данные) составила 3,3 млрд руб. против 3,1 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль — 95,4 млн руб. против 181,9 млн руб. чистого убытка годом ранее.

«Приморская соя» работала на базе Уссурийского масложирового комбината, который ведет свою историю с 1927 года. До своего закрытия предприятие было крупнейшем на Дальнем Востоке производителем соевого масла, майонеза, туалетного и хозяйственного мыла и ряда других продуктов переработки сои. В 2015 году контроль над предприятием получил холдинг «Русагро».