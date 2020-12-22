В Орловской области анонсирован проект по глубокой переработке гороха за 22,9 млрд рублей

Комплекс будет производить гороховый протеин, изолят, мальтодекстрин, биоэтанол и кормовой продукт Pixabay

Компания «Пинэко» планирует построить завод по глубокой переработке гороха в Орловской области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел», сообщает правительство региона. Стоимость проекта — 22,9 млрд руб., в 2021 году инвестор вложит в него более 12,8 млрд руб. Соответствующее инвестиционное соглашение подписали губернатор Орловской области Андрей Клычков и гендиректор компании Михаил Ермолаев.



Мощность предприятия составит 260 тыс. т сухого гороха в год. Общая площадь завода — 28 га, пишет «Коммерсантъ». Строительство пройдет в два этапа. На первом планируется создание R&D центра, проектирование основного комплекса, прохождение экспертизы, авансирование договоров на поставку оборудования, а также другие операционные расходы. Во время реализации второго этапа компания займется непосредственно строительно-монтажными работами основного производства и оплатой договоров на поставку специализированной техники. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить устойчивый сбыт сырья сельхозпроизводителями Орловской области, будет создано высокотехнологичное инновационное производство белков, уточняет пресс-служба правительства Орловской области.



Инициатором проекта выступила подмосковная научно-производственная компания (НПК) «Экология» (материнская компания «Пинэко»). Она долго искала площадку для реализации проекта, оценивала регионы и условия по разным параметрам и остановилась на орловской ОЭЗ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя отдела развития проектов НПК «Экология» Полину Скворцову. По ее словам, комплекс будет производить гороховый протеин, изолят, мальтодекстрин, биоэтанол и кормовой продукт.



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин рассказал «Агроинвестору», что у проекта хорошие перспективы, поскольку горох, в отличие от сои, содержит очень мало жиров (2%), которые необходимо извлекать при производстве протеина. Также, по его словам, желтый горох содержит достаточно высокую долю протеина (24%), полезного крахмала (50%) и волокон (18%), что делает его переработку экономически целесообразной.



По мнению эксперта, проект ждут стандартные рыночные трудности. «Это обеспечение сырьем (заявлен крайне большой масштаб проекта), необходимо будет создать отдельную сырьевую зону (по аналогии с сахарной свеклой), заниматься маркетингом, — говорит он. — В ЦФО много животноводческих комплексов и мясокомбинатов, поэтому реализация кормовой и крахмальной частей проекта будет не такой сложной, как горохового протеина/изолята — достаточно новых продуктов для российского рынка». Также он отмечает, что возможны технологические трудности — в России пока не реализовано ни одного подобного проекта, хотя на западе соответствующие технологии хорошо известны и применяются. Непросто могут обстоять дела и с привлечением финансирования: проект очень капиталоемкий и банки будут пристально изучать обосновывающие материалы, рассказывает Никиточкин.



По данным kartoteka.ru , АО «Пинэко» зарегистрировано в июле 2020 года с уставным капиталом в 10 млн руб. 100% вклада принадлежит НПК «Экология». Основной вид деятельности компании — производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов. НПК зарегистрирована в 1998 году как компания по научным исследованиям и разработке в области естественных и технических наук. Уставной капитал составлял 300 тыс. руб.

