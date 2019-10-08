«Август» расширяет сельскохозяйственный бизнес

Компания «Август», крупнейший российский производитель химических средств защиты растений, начинает новый масштабный бизнес-проект по развитию собственных сельхозпредприятий на площади 70 тыс. га. Об этом говорится в вакансии главного агронома, размещенной на портале hh.ru . В описании указано, что проект включает четыре сельхозпредприятия — в Чувашии, Краснодаре, Татарстане и Казахстане. «Август» приобретал и арендовал земли под свой сельскохозяйственный бизнес в течение нескольких последних лет, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу и продажам компании Михаил Данилов.

Агропроект — новое направление бизнеса компании, целью которого будет в первую очередь получение прибыли, подтвердил «Агроинвестору» представитель «Августа». «Во вторую очередь — это демонстрация на больших площадях посевов сельхозкультур в условиях реального агропроизводства эффективности систем защиты растений препаратами компании "Август"», — сообщил он.

Самое крупное сельхозпредприятие — «Август-Муслюм» - расположено в Татарстане, в состав «Августа» оно вошло в 2018 году. Площадь пашни — 41 тыс. га, на которой выращивается озимая пшеница, яровая пшеница, ячмень, горох, рапс, подсолнечник. Помимо растениеводства хозяйство занимается молочным животноводством. Это направление «Август» также предполагает развивать. «Ближайшее событие, в конце октября, — закладка первого камня в строительство современной молочного комплекса в Муслюмово в Татарстане», — сообщил представитель компании. Новый молочный комплекс будет рассчитан на 1200 голов дойного стада.

Действующие животноводческие фермы на 1300 голов КРС, в том числе 700 голов дойного стада, есть у «Августа» и в Краснодарском крае. Площадь пашни хозяйства составляет 6 тыс. га. Еще 1,5 тыс. га расположены в Чувашии, где занимаются растениеводством семеноводческого направления. Также с 2017 года в агропроект входят 13,5 тыс. га пашни в Казахстане.

Выпуском молока занимается и конкурент «Августа» - «Щелково Агрохим». Компания в 2014 году запустила генетический центр «Бетагран Липецк» по производству эмбрионов молочного и мясного КРС. В начале 2019 года гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов рассказывал «Агроинвестору», что компания открывает молочный комплекс с небольшим дойным стадом и планирует закупить линию по производству сыров. Также у производителя в обработке 23 тыс. га сельхозземель в Орловской, Воронежской областях, Адыгее и Ставропольском крае, рассказал Каракотов «Ведомостям». Там, по его словам, компания выращивает семена зерновых и бобовых культур.

В России довольна распространена ситуация, когда поставщики услуг для сельского хозяйства сами становятся владельцами агроактивов, отмечает управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова. «Если мы возьмем российские агрохолдинги, то многие из них первоначально оказывали услуги. В пример можно привести группу «ЭкоНива», которая начинала свою деятельность с поставок техники, а сейчас входит в топ-5 крупнейших владельцев российских сельхозземель. А «Русагро» и «Продимекс» [входят в топ-3 крупнейших латифундистов, согласно рейтингу BEFL] изначально занимались производством сахара», — сказала «Агроинвестору» Романова. По ее словам, зачастую земельный банк формируется в результате взыскания долгов у агропредприятий-контрагентов, но иногда является целенаправленным решением с целью диверсификации производства или, например, обеспечения основного бизнеса сырьем.​

АО фирма «Август» основана в 1990 году и является лидером отечественного рынка пестицидов. В рейтинге РБК крупнейших компаний России производитель занимает 406-е место с выручкой 27 млрд руб. по итогам 2018 года. По оценкам РБК, «Август» контролирует около 20% рынка химических СЗР. Производственную базу компании составляют Вурнарский завод смесевых препаратов в Чувашии, завод «Август-Бел» в Беларуси, а в 2019-м был запущен третий завод «Август-Алабуга» в Татарстане стоимостью около 4,5 млрд руб.