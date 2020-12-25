Доля «зеленой» продукции может составить до 10-15% российского экспорта А. Гордеев

Правительство поддержало законопроект о «зеленой» продукции, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Документ будет направлен в Государственную Думу для рассмотрения в весенней сессии. Абрамченко уточнила, что сельхозпродукция с улучшенными характеристиками должна быть выделена в отдельный сегмент и стать более доступной для потребителей. Кроме того, она будет помечена специальной маркировкой — знаком единого образца.



«Продукция АПК с улучшенными характеристиками, которую предлагается выделить в отдельный сегмент, — это шаг на пути к более качественному и здоровому питанию наших граждан, — отметила Абрамченко (цитата по РИА «Новости»). — Сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками или «зеленая» продукция должна быть доступна для широкого круга населения. У нашего сельского хозяйства для этого есть все преимущества и возможности».



Законопроект распространится на производство продуктов растениеводства, животноводства, водных биологических ресурсов, рыбной продукции и аквакультуры, семян, частей растений, применяемых для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений, пестицидов, агрохимикатов, минеральных удобрений, кормов и кормовых добавок, а также продуктов питания и пищевых добавок.



Проверка на соответствие «зеленой» продукции национальным и межгосударственным стандартам будет проходить в форме добровольной сертификации. Вся информация о производителях такого товара и его видах будет размещена в едином государственном реестре производителей, который будет вести Минсельхоз России, говорит Абрамченко. При производстве такого товара будет запрещено использование ГМО и применение ионизирующего излучения, значительно снизится применение пестицидов. Также будут ужесточены требования по содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве «зеленой» продукции. Кроме того, предполагается установить более жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, которые будут устанавливаться национальными стандартами.



«Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать "зеленые" продукты, с другой стороны — повысить ее конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками», — ранее говорила Абрамченко и отмечала, что, согласно оценкам экспертов, доля «зеленой» продукции может составить до 10-15% российского экспорта.



Эксперты, ранее опрошенные «Агроинвестором», говорили, что сейчас тренд «зеленой» продукции ввиду глобальной климатической повестки очень востребован потребителем. Однако, ее нужно будет специально рекламировать на глобальном рынке, осуществлять маркетинговую поддержку экспорта таких товаров на государственном уровне, обращала внимание начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько добавлял, что продать «зеленый» продукт на внутреннем рынке будет проще. По его мнению, товар будет востребован в мегаполисах среди людей, которые «пристально смотрят, что они потребляют».

