Рентабельность производства тепличных овощей снизилась

Плодоовощной союз просит включить тепличной овощеводство в список приоритетных направления для получения стимулирующей субсидии Pixabay

С 10 декабря запрещен импорт томатов из Азербайджана, и скоро могут быть закрыты некоторые другие страны. Представители розничных сетей обеспокоены этим событием, так как, по их мнению, оно может вызвать рост цен на полке. Об этом директор Плодоовощного союза Михаил Глушков рассказал на ХХ ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России». «Чтобы этого не произошло, мы предлагаем ритейлерам не бороться за возвращение импорта, а заключать долгосрочные контракты с отечественными производителями, — отметил Глушков. — Тогда они будут иметь не только стабильные цены на свою продукцию, но и стабильные объемы поставок, не зависящие от политической ситуации».



Сегодня овощеводство — одна из наиболее динамично растущих отраслей АПК. Благодаря мерам господдержки площади теплиц в этом году, как и в прошлом, продолжили расширяться и, оценочно, достигнут 2,77 тыс. га — на 200 га больше, чем в 2019-м. Однако в основном в эксплуатацию последовательно вводились теплицы, строительство которых было начато в 2018 году — до отмены возмещения части капитальных затрат. Сейчас возведение новых теплиц уже нецелесообразно — предприятия заканчивают начатые ранее проекты, и этих площадей будет достаточно для обеспечения тепличной продукцией населения, считает Глушков.



В этом году в тепличной отрасли сложилась непростая ситуация. Согласно обновленной Доктрине продовольственной безопасности, Россия должна обеспечивать себя овощами на 90%. По огурцу этот показатель уже достигнут, по томату пока нет, однако сейчас идет перераспределение действующих площадей теплиц с производства огурца на томат, за счет чего, в том числе, планируется заместить импортные томаты.



По оценке союза, в этом году спрос на тепличные овощи упал на 30% — как из-за закрытия сектора общепита, так и из-за снижения продаж в рознице. Оптовые цены на тепличные овощи по итогам десяти месяцев 2020 года ниже аналогичного периода 2019-го: по огурцу на 14%, по томату — на 5%.



При этом стоимость производственных затрат растет: в январе-октябре только цены на газ и электричество увеличились на 3% и на 4% соответственно, и сейчас в производственной себестоимости объем энергозатрат достигает 50%. «Тепличные комплексы сегодня являются заложниками тарифной политики государства. По данным Росстата, с 2015 года тарифы на газ и электроэнергию увеличились на 24% и 31% соответственно», — подчеркнул Глушков. Кроме того, из-за снижения курса рубля к доллару выросли затраты производителей, которые все еще используют значительную долю импортных составляющих, в частности, семена, средства защиты растений. Таким образом рентабельность производителей снизилась: если в прошлом году она составляла в среднем 5%, то в этом году показатель в лучшем случае будет на уровне 2%.



Это серьезная проблема для производителей, которую необходимо решать, уверен Глушков. Поэтому в конце октября Плодоовощной союз попросил Минсельхоз ввести субсидирование операционных расходов в качестве меры поддержки для тепличной отрасли. «Один из механизмов, который может быть применен — включение предприятий, выращивающих продукцию в закрытом грунте, в число получателей стимулирующей субсидии. Сейчас есть десять направлений АПК, из которых регионы могут выбрать приоритетные для распределения субсидии. Мы предлагаем добавить одиннадцатое — овощи закрытого грунта — и предоставлять компенсацию части операционных затрат», — отметил Глушков.

