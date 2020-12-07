Крупнейшему тепличному комплексу Урала грозит банкротство

Агрохолдинг планировал войти в топ-5 производителей тепличных овощей в стране А. Гордеев

Арбитражный суд Челябинской области возбудил дело о банкротстве в отношении агрокомплекса «Чурилово» - крупнейшего тепличного предприятия Урала — из-за просроченной задолженности (свыше трех месяцев) по уплате налогов в областной и федеральный бюджеты в общей сумме 37,9 млн руб. С иском в конце ноября обратилась инспекция ФНС по Тракторозаводскому району Челябинска, следует из материалов суда. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 8 декабря.



Представитель агрокомплекса сообщил «Агроинвестору», что к 3 декабря вопрос с налоговой службой был закрыт, претензий у сторон нет. Однако по информации УФНС России по Челябинской области, долг погашен частично, выплаченная сумма не уточняется.



Ранее представители агрокомплекса сообщали о трудностях в бизнесе на фоне коронакризиса и уменьшении объема продаж. «При снижении доходов у населения меняется привычный набор продуктовой корзины, сокращается в первую очередь потребление овощей и фруктов, — говорит председатель уральской ассоциации «Овощи», заслуженный агроном России Лидия Смирнова. — Продажи овощей продолжают падать, несмотря на рекордно низкие цены на огурцы — 50-60 руб./кг и томаты — 90-100 руб./кг в рознице в предновогодний период».



Агрокомплекс «Чурилово» располагает одними из самых масштабных теплиц на Урале и в Западной Сибири. Импульс к развитию он получил в 2015 году, когда завершилась реализация инвестпроекта: с привлечением льготных кредитов был возведен пятый блок теплиц площадью около 5 га. Таким образом, общая площадь теплиц только в Челябинске достигла 25 га. Ежегодно на челябинской площадке собирают не менее 20 тыс. т овощей: 80% приходится на огурцы, 15% — томаты, остальное — зеленные культуры.



Мощности агрокомплекса позволяют обеспечить 64% потребности местного населения в овощах закрытого грунта. В декабре прошлого года агрокомплекс «Чурилово» открыл новую площадку в горнозаводской зоне, вблизи моногорода Усть-Катав. Общий объем инвестиций в проект составил 7,4 млрд руб., из них за счет средств Фонда развития моногородов и бюджета Челябинской области (1,65 млрд руб.) создана инфраструктура объекта: построены подстанции, котельные, проложена автодорога, сети водо- и газоснабжения.



В теплицах общей площадью 25 га после выхода на полную проектную мощность планируется выращивать до 35 тыс. т овощей в год. Как сообщала гендиректор агрокомплекса «Чурилово» Оксана Лицингер на церемонии открытия, запуск инвестплощадки в Усть-Катаве, агрокомплекса «Мартыновский» в Курганской области, а также модернизация челябинских теплиц позволят увеличить валовой сбор продукции агрохолдинга до 100 тыс. т в год, что позволит ему войти в пятерку лидеров по производству овощей закрытого грунта в России.

