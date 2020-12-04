«Елецкие овощи» откроют салатный цех за 1,3 млрд рублей

В последнее время тепличные проекты стали менее привлекательны для инвесторов Pixabay

«Тепличный комбинат “Елецкие овощи”» (дочерняя компания «Грининвест») открывает в Липецкой области отделение по выращиванию дуболистного салата за 1,3 млрд руб., сообщает Инвестиционный портал региона. Цех станет частью инвестпроекта по расширению тепличного комплекса на 24 га общей стоимостью около 9 млрд руб. Ранее компания возвела пять очередей общей стоимостью 12 млрд руб. и площадью более 60 га. На них выращиваются огурцы, томаты и салат. Полный запуск производства запланирован на второй квартал 2021 года.

Площадь салатного комплекса составит 3,5 га, на этом участке «Елецкие овощи» планируют выращивать более 3,5 млн штук листового салата в год. Согласно данным Инвестиционного портала, посев культур пройдет в середине декабря. Поскольку тепличный комплекс возводился с использованием системы Ultra Clima, которая поддерживает стабильный микроклимат, урожай можно будет получать круглый год.

По данным kartoteka.ru, ООО «Тепличный комбинат “Елецкие овощи”» зарегистрировано 3 апреля 2015 года в Елецком районе с уставным капиталом 1,2 млрд руб. Учредитель — ООО «УК Агрокапитал», генеральным директором которого является Андрей Гриднев, а одним из учредителей — гендиректор ООО «Грининвест» Максим Соколов. В 2019 году выручка «Елецких овощей» составила почти 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 544 млн руб.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков рассказал «Агроинвестору», что направление производства салатов не самое популярное среди инвесторов, по сравнению с томатами и огурцами. По его словам, урожайность салата гораздо ниже. «Если по огурцу с 1 кв. м урожайность составит 100 кг в год, по томату — 60 кг в год, то по салату — 25 кг в год. Тут все определяется ценой на продукт. Если “Елецкие овощи» надеются, что салаты будут дорогими, то теплицу имеет смысл строить. Если цена расти не будет — выгоднее выращивать огурцы, — рассуждает Глушков. — Хотя, даже если производство станет невыгодным, можно переоборудовать салатные площади под томат».

Салат — это побочный продукт, который почти всегда выращивается между другими овощами, продолжает Глушков. Единственная компания, которая специализируется только на салате — это «Белая Дача», у которой есть долгосрочные контракты с крупными компаниями. «Возможно, в выращивании салатов и есть какая-то перспектива, учитывая, что по томатам и огурцам сейчас рынок насытился, — добавляет глава союза. — По огурцам, например, доля отечественной продукции составляет 90%, по томатам все немного сложнее».

Глушков уточняет, что достаточно много салата сейчас импортируется. Учитывая это, «Елецкие овощи» смогут конкурировать с зарубежным товаром за счет свежести товара, по сравнению с салатом, который долго едет из дальних стран. Спрос на салат среди потребителей сейчас нормализовался, весной он был плохим в связи с закрытием ресторанов, гостиниц и режимом самоизоляции, добавляет он.

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на пленарном заседании V международного инвестиционного форума «Тепличные комплексы России и СНГ» рассказывал, что в последние годы тепличная подотрасль является одним из лидеров по вводу новых высокотехнологичных предприятий. Объемы производства свежих овощей и обеспеченность ими во внесезонный период за последние пять лет увеличились в два раза. По состоянию на 1 декабря в зимних теплицах выращено 1,2 млн т овощей, что на 12,1% выше показателя прошлого года (1,07 млн т). По оценке Хатуова, производство тепличных овощей к 2025 году достигнет 1,6 млн т.

Глушков удивляется таким прогнозам и утверждает, что в том случае, если ситуация в отрасли останется на нынешнем уровне, производство в перспективе не только не увеличится, но и упадет. «Но сначала оно выйдет на плато. В этом году производство выросло потому, что построились те теплицы, которые начали реализовывать в 2018 году, когда действовала мера поддержки по возмещению капитальных затрат, также выдавались льготные инвесткредиты и был “бум” строительства. В 2019—2020 годах эти теплицы построили и теперь они выходят на проектную мощность», — объясняет Глушков. Сейчас, по его словам, инвестпроекты в отрасли не такие привлекательные, поскольку меры господдержки отменены, оптовые цены падают и желающих идти в плодоовощную отрасль почти нет.

«Сегодня отрасль находится в крайне тяжелом состоянии! Если не помочь ей выйти из сложившегося кризиса, то мы не только не дождемся обозначенного Минсельхозом роста производства овощей, но и в скором времени увидим его снижение и увеличение доли импорта, а также высокой волатильности как оптовых, так и розничных цен, — говорится в сообщении союза на его Telegram-канале. — Что ждет отрасль в 2021 году? Это большой вопрос. И судьба отрасли сегодня, по нашему мнению, напрямую зависит от понимания государством ее проблем».