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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Рынки

Низкие процентные ставки по кредитам в этом году стимулировали инвестактивность в АПК


Условия предоставления кредитов на максимально комфортном уровне за последние двадцать лет

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Особенно активно растут инвестиции в растениеводство
AGCO
Особенно активно растут инвестиции в растениеводство
AGCO

В этом году исторически рекордно низкие процентные ставки по кредитам стимулировали инвестиционную активность в АПК. Об этом рассказала руководитель Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко в ходе ХХ ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России», которая проходит 10 декабря в Москве и транслируется онла

Текущие условия предоставления кредитных ресурсов для инвестиций находятся на максимально комфортном уровне за последние двадцать лет, отметила эксперт. Ставки в экономике рекордно низкие — так, ключевая ставка Банка России сейчас составляет 4,25%. Кредитные ставки банков для юридических лиц тоже находятся на минимальном за последние два десятилетия уровне. «И хотя банки в кризис, как правило, неохотно выдают кредиты предприятиям, опасаясь их банкротств, в этом году такого не произошло. Во многом благодаря поддержке государства, которое стимулировало все финансовые институты и продолжает поддерживать экономику предприятий», — подчеркнула Снитко.

Исторически низкие процентные ставки изменили стимулы и подходы к инвестициям, которые компании рассматривают для своего развития. За три квартала текущего года, по данным аналитиков Газпромбанка, инвестиции в агросектор увеличились на 12%. «Для кризиса эта ситуация уникальна: несмотря на непростой период в экономике, представители АПК продолжают вкладываться в расширение мощностей, повышение эффективности», — пояснила Снитко.

Особенно активно растут инвестиции в растениеводство — за три квартала этого года прирост относительно 2019-го составил по отдельным секторам до 30%. Причем, по словам эксперта, это не эффект запущенных ранее проектов, а стремление растениеводов вкладываться в расширение бизнеса. Инвестиции в животноводство тоже увеличивались, несмотря на то что представители отрасли испытывали определенные трудности в первом полугодии, по итогам года, по прогнозам Центра, показатель составит 11-12% в номинальном выражении.

Елена Максимова 

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