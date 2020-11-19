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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Компании

Cargill вложит 1,5 млрд рублей в реконструкцию зернового терминала

Мощность терминала в Ростовской области будет увеличена до 1 млн тонн в год

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Компания реконструирует инфраструктуру по приемке и перевалке зерна и причальную набережную
ipa-don.ru
Компания реконструирует инфраструктуру по приемке и перевалке зерна и причальную набережную
ipa-don.ru

Дочернее предприятие американской компании Cargill реконструирует зерновой терминал в Ростове-на-Дону. Соглашение между генеральным директором «Каргилл» Олегом Кляйном и губернатором Ростовской области Василием Голубевым было подписано на международном форуме «Транспорт России-2020», сообщила пресс-служба правительства Ростовской области. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд руб., часть этих средств уже вложена.

Сейчас через ростовский терминал компании ежегодно отгружается 650 тыс. т сельхозпродукции, уточняет пресс-служба Cargill. Реализация проекта позволит нарастить мощность до 1 млн т в год. В частности, компания реконструирует на терминале инфраструктуру по приемке и перевалке зерна и причальную набережную, что позволит принимать под погрузку широкий спектр судов.

«Учитывая, что у Ростовской области передовые позиции в развитии сельского хозяйства, неоспоримые преимущества расположения в Азово-Черноморском регионе, мы начали развивать экспортные отгрузки сельскохозяйственной продукции через собственный зерновой терминал в морском порту Ростова-на-Дону с 2005 года, и теперь делаем очередной шаг по увеличению этих мощностей», — комментирует Олег Кляйн (цитата по сообщению сайт Агентства инвестиционного развития Ростовской области). Через ростовский терминал проходит основная часть российского агроэкспорта Cargill.

По информации Агентства инвестиционного развития Ростовской области, курирующего проект, с учетом терминала Cargill, сейчас в регионе реализуется семь портовых проектов с общим объемом заявленных инвестиций около 12 млрд руб. «Уже сегодня на долю донского региона приходится более 30% общероссийского экспорта зерновых, 25% — экспорта масложировой продукции, а также овощей. Но мы решаем амбициозную задачу по наращиванию экспорта», — отметил глава региона Василий Голубев (цитата по сайту правительства Ростовской области). От также сообщил, что правительство области намерено поддержать проект «Каргилл».

Американская компания Cargill была создана 155 лет назад и ведет операции в 68 странах мира. Это один из глобальных игроков на мировом рынке продовольствия, он известен прежде всего как зерновой трейдер, продавец кормов для животных, владелец глюкозно-паточного комбината «Ефремовский» в Тульской области и портового терминала в Ростове-на-Дону. Также Cargill - один из крупнейших иностранных инвесторов в экономику России. Всего в развитие АПК и пищевой промышленности страны компания вложила более $1,2 млрд.

Екатерина Шокурова 

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