Темп роста цен на яйца замедлился

Спрос на яйца повышается на фоне падения доходов населения Pixabay

В первую декаду 2021 года цены на яйца, которые в декабре подорожали больше других продуктов питания, продолжили повышаться, следует из данных Росстата. Если в последний месяц 2020-го в среднем по стране стоимость яиц выросла на 13,2% относительно ноября, то к 11 января увеличилась еще на 0,3% по сравнению с концом декабря. Правда, темп роста цены замедлился: с середины декабря еженедельный прирост составлял 2,3-4%.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева поясняет, что повышение цен, в первую очередь, связано с сезонностью: традиционно с октября по декабрь стоимость яйца растет. «Специфика ценообразования в яичном птицеводстве состоит в явно выраженной сезонности: в летний период цена резко снижается и восстанавливается в осенне-зимний, — подтверждает гендиректор птицефабрики «Волжанин» Людмила Костева. — Изменение цен, так называемые «качели», каждый год имеет различную динамику. Ценовая тенденция на пищевое яйцо в текущем году находится в рамках сложившейся за многие годы».



В определенной мере на цены повлияло повышение стоимости кормов, что связано как с изменением курса валюты и удорожанием импортных компонентов, так и с резким увеличением цены зерна в сентябре-октябре. «Однако при росте стоимости кормов на 20-25% и увеличении себестоимости производства на 15%, отпускные цены на яйца поднялись лишь на 3,4%», — обращает внимание Бобылева. По ее словам, рост цен на яйца сдерживают высокие объемы производства и снижение покупательской способности. «В итоге рынок яйца является одним из самых стабильных в продовольственном сегменте как по ценам, так и по соотношению объемов производства и потребления», — прокомментировала Бобылева «Агроинвестору».



Минсельхоз считает, что снизить себестоимость производства яиц позволит введение квоты и пошлин на вывоз зерновых и пошлины — на экспорт масличных. Ранее ведомство отмечало, что удорожание яиц в декабре связано с сезонным фактором, а также ростом себестоимости производства на фоне удорожания кормов. Кроме того, колебания курса национальной валюты сказываются на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования.

Антимонопольная служба не первый год обращает внимание на повышение цен на яйца в осенне-зимний период, однако с пониманием относится к складывающейся ситуации, говорит Бобылева. «Поэтому мы надеемся, что правительство не станет заниматься регулированием цен на яйца. В противном случае предприятия снизят объемы производства, и тогда рынок действительно может увидеть существенное увеличение цены», — считает она. Куриное яйцо — продукт, имеющий высокую социальную значимость, и ни в коем случае нельзя принимать никаких мер, которые бы способствовали уменьшению его производства, тем более с учетом того, что птицефабрики работают с очень низкой рентабельностью — на начало прошлого года она составляла всего 5-7%, а по его итогам многие предприятия могут не достигнуть и такого уровня, подчеркивает Бобылева. По оценке специалистов «Волжанина», рентабельность на 2021 год составляет 3-5%. При этом производство яиц в этом году предприятие планирует оставить на уровне прошлого года — 1,5 млрд шт.



При этом на фоне снижения покупательной способности населения спрос на яйцо повышается. «Потребитель переключается на животный белок по более доступной для него цене: с мяса на яйца, а в сегменте «яйцо» - на более дешевую категорию», — говорит Костева. Из-за падения реальных располагаемых доходов потребители могут переходить на более дешевые категории яиц и более бюджетные торговые марки, соглашается Бобылева. «К слову, с начала января, согласно информации, которую мы получаем от производителей, цены на яйцо начали падать, что вполне логично, так как спрос на яйца в праздничный период начал снижаться», — отмечает она.



Важнейшим резервом регулирования цен на продукты социальной значимости является так называемая торговая наценка, которую розничная торговля добавляет к цене производителя, продолжает Бобылева. «На протяжении многих лет разница в ценах на яйцо у производителя и в рознице с учетом 10% НДС составляет от 40% и более. В этом году даже в ситуации снижения покупательной способности населения уровень наценки остается довольно высоким», — подчеркивает она.

