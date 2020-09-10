На Ставрополье запускают крупнейшую в регионе яичную птицефабрику

Плановая мощность предприятия — 200 млн яиц в год Д. Абрамов

На Ставрополье до конца года будет запущена птицефабрика «Преображенская», которая станет крупнейшим в регионе производителем яйца, сообщается на сайте губернатора края. Строительство комплекса ведется с 2016 года, общий объем инвестиций в проект составляет около 1,5 млрд руб.



Плановая мощность предприятия — 200 млн яиц в год, что позволит ему занять не менее 10% рынка Северного Кавказа.



«Этот проект демонстрирует эволюционное развитие птицеводства в Ставропольском крае. От выращивания птицы и производства яйца — к развитию собственной переработки этой продукции, — отметил губернатор региона Владимир Владимиров. — Эта ниша в агропромышленном комплексе является очень перспективной, и сегодня мы ее занимаем, используя передовые технологии и соответствуя мировым стандартам качества».



По данным Росстата, в 2019 году все хозяйства Ставрополья произвели 793,8 млн яиц, при этом на долю сельхозорганизаций пришлось 272,1 млн. По итогам семи месяцев этого года сельхозорганизации выпустили 155,4 млн яиц, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Производство яиц в сельхозорганизациях Северо-Кавказского федерального округа в прошлом году было на уровне 390 млн. Однако в масштабах страны птицефабрика, выпускающая 200 млн яиц в год, не является крупной, отмечает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Лидеры рынка — птицефабрики «Волжанин» и «Синявинская» - производят в год по 1,4-1,5 млрд яиц, уточняет он.



В перспективе птицефабрика намерена развивать глубокую переработку яйца и выпускать меланж. Также здесь будут производить термически обработанное и гранулированное органическое удобрение и корма для птицы.



«Глубокая переработка яйца до сухого порошка — просто один из способов диверсификации ассортимента, нельзя сказать, что его выпуск кардинально меняет экономику предприятия», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев.



В целом, по его оценке, российский рынок яиц насыщен, яичная отрасль не самая высокорентабельная, даже при том, что сейчас цены на яйцо достаточно хорошие — в этом году они поднимались выше 5 руб./шт. Это связано с приростом спроса: яйцо является источником дешевого белка, в пользу которого потребитель делает выбор в условиях снижения дохода. «Однако рост потребления не настолько сильный, чтобы говорить о дефиците продукции, соответственно, производители будут работать в условиях высокой конкуренции», — рассуждает Корнеев. По его мнению, ставропольской компании в любом случае придется серьезно вкладываться в продвижение и менеджмент: из-за высокой конкуренции торговые сети очень легко могут заменить поставщика из-за любой ошибки.



«Яйцо — продукт, который относительно хорошо переносит транспортировку. Это значит, что компания сможет поставлять свою продукцию в другие регионы, однако это правило работает и в обратную сторону: в своем регионе предприятию тоже придется конкурировать с производителями, которые ввозят туда яйцо из других частей страны», — обращает внимание Корнеев. Он добавляет, что в летний период наши предприятия стараются увеличивать экспортные отгрузки, чтобы снизить давление на внутреннем рынке.

