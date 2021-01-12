Минсельхоз будет контролировать производителей социально значимых продуктов питания

Необходим баланс между экспортом и поставками на внутренний рынок А. Махонин

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу взять на контроль ситуацию с производством социально значимых продовольственных товаров, сообщает «Коммерсант». «Я дала поручение Минсельхозу по социально значимым товарам смотреть на самочувствие производителей наиболее пристально и внимательно, постоянно держать руку на пульсе», — отметила Абрамченко.



Также она сказала, что необходимо увеличивать несырьевой экспорт, в том числе за счет продовольствия, «но от турбулентности на мировых рынках задача сработала нехорошо для наших внутренних цен и для самочувствия самих переработчиков». При этом вице-премьер обратила внимание, что правительство поддержало мукомолов, хлебопеков, масложировой сектор, но продолжает мониторить и всю корзину.



Кроме того, Абрамченко отметила, что в 2020 году «произошла какая-то чудовищная история на всех мировых рынках». «Фермеры в ЕС не смогли дать необходимого объема продовольствия, потому что люди уходили на изоляцию, закрывались предприятия. Для глобального мирового рынка продовольствия в этом году ситуация весьма тяжелая, — признала она. — Бедные страны испытывают просто колоссальный дефицит продовольствия. А стабильные успешные страны покупают продовольствие дороже». Поэтому российский урожай зерна, ставший вторым после рекорда 2017 года, по словам вице-премьера, пользуется повышенным спросом, поэтому у наших аграриев был уникальный шанс получить хорошую выручку. «Но это же в том числе привело к тому, что наши животноводы, птицеводы закупили корма по повышенным ценам. Нужно думать о стране и держать баланс», — подчеркнула Абрамченко.



По ее словам, приведенным «Интерфаксом», сейчас производители увлеклись поставками за рубеж на фоне валютных скачков и повышенного спроса на продовольствие, в результате чего и случилось повышение цен. «Теперь государство вынуждено реагировать на ситуацию через таможенно-тарифное регулирование, через соглашения, через право правительства эти цены сдерживать, — рассуждает Абрамченко. — У нас экономика рыночная, но она про людей. Мы должны думать о возможностях наших граждан купить необходимый социально значимый набор продовольствия по объективным, экономически разумным и стабильным ценам. Этим государство продолжит заниматься».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что нашей стране необходим баланс между экспортом и внутренним рынком. «Весь вопрос в том, как понимать этот баланс и что для этого делать. Слова замечательные, но дело, как всегда, в деталях, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Пока нам баланс понятен, об экспорте временно забыли, главная задача — это удержать как можно больше продовольствия внутри страны и не дать ценам вырасти в соответствии с тем, что происходит на мировом рынке».



«В случае, если под контролем над производителями Абрамченко подразумевает контроль над ценами, то я вообще не понимаю, на основании чего у нас кто-то может решить следить за ценами, — сказал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. — Если мы возвращаемся к государственному плану, давайте так и объявим, что у нас фиксированные цены на социально значимые товары, тогда должны быть фиксированные цены на то, что потребляют производители. А все эти непонятные разговоры, что нужно следить за их самочувствием мне непонятны. Какие для этого есть юридические основания?».



Сизов акцентирует, что Россия является частью мирового рынка и «с этим ничего не поделать». «В связи с этим у нас что-то может экспортироваться, что-то импортироваться. Достигнуть прекрасного удовлетворяющего всех баланса можно очень легко и быстро — запретив весь импорт и экспорт. И тогда не надо ни за чем следить. А как еще следить — я не понимаю», — рассуждает эксперт.



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин рассказал «Агроинвестору», что контроль может быть двусторонним — как отпускных цен, так и общего финансового состояния компаний. В разгар пандемии был подготовлен перечень из более чем 100 системообразующих компаний отрасли, которым могла быть оказана финансовая поддержка, напоминает он.



«Следить за финансовым состоянием производителей социально значимой продукции сейчас имеет смысл потому, что они были ограничены в отпускных ценах, таким образом, при росте цен на сырье они не смогут сбалансировать свою рентабельность и рискуют оказаться без прибыли, в таком случае государство может компенсировать им недополученную прибыль, — считает Никиточкин. — Таким образом возникает непрямое субсидирование населения. Однако это не рыночный механизм, не совсем прозрачный». Эксперт отмечает, что подобные механизмы наблюдаются в странах «третьего мира», например, в Судане, однако в развитых государствах, наоборот, стараются осуществлять непрямую поддержку производителей, чтобы она не искажала рыночную ситуацию. «В ЕС это так называемая «зеленая корзина» господдержки АПК, не оказывающая влияния на рынок, на нее приходится 88% от общей суммы господдержки», — добавляет Никиточкин.



Для поддержания баланса между рентабельностью производителей и потребителей зерновых (мукомолы, животноводы) был в том числе создан интервенционный фонд, однако о нем в данный момент по некоторым причинам не вспоминают, пытаясь выровнять баланс другими методами, но это естественная рыночная ситуация, когда рентабельность одних сегментов выше других, продолжает Никиточкин. Животноводы живут в этой реальности и сами под нее подстраиваются, увеличивая собственные земельные банки и самостоятельно обеспечивая себя сырьем для производства комбикормов, говорит он. «Стоимость муки, конечно, увеличится, однако доля сырьевой себестоимости (на которую влияют цены на пшеницу и муку) в хлебобулочных изделиях относительно отпускной цены производителей составляет всего 27%. Поэтому для сдерживания роста цен на хлеб необходимо работать в большей степени над другими факторами, такими как модернизация производства, рост тарифов ЖКХ, непродовольственная инфляция», — заключает эксперт.



В декабре Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители заключили соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Предельные розничные цены на сахар составят 46 руб. за кг, на подсолнечное масло — 110 руб. за литр.



В конце декабря глава кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил о выделении 5 млрд руб. субсидий производителям муки и хлебопекам для компенсации их затрат и поддержания цен на базовые продукты. Размер возмещения составит 2 тыс. руб. за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). При этом организация, которая получила компенсацию, должна будет зафиксировать цены на продукцию. Мишустин отмечал, что также предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Участник рынка, попросивший об анонимности, ранее рассказывал «Агроинвестору», что выделенная сумма очень мала. Аналогично высказался и вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) Игорь Свириденко. «Первое, что я сделал — это посчитал. <…> Если говорить о задекларированных 2,2 тыс. руб. субсидий на тонну зерна, то выделенной субсидии хватит на 40 дней», — говорил он.

