Агрохолдинг «Дороничи» запустил производство инкубационного яйца в Ульяновской области

Предприятие уже приняло первую партию суточных цыплят «Дороничи»

Кировский агрохолдинг «Дороничи» запустил производство инкубационного яйца на птицефабрике в Ульяновской области, которую его структура «Актион-Агро» купила в ходе процедуры банкротства весной 2020 года, сообщает пресс-служба холдинга. Плановая численность родительского стада на обновленном предприятии — 200 тыс. голов, объем производства яиц на первом этапе — 23 млн штук в год.



Согласно заявлению компании, основным потребителем инкубационного яйца станет создаваемый в Кировской области птицекомплекс агрохолдинга. Предприятие уже приняло первую партию суточных цыплят — 30 тыс. голов. Площадки будут заселять птицей поэтапно, уточняет пресс-служба «Дороничей». Для непрерывного производства новая партия цыплят будет поступать каждые 2,5 месяца.



«Возобновление работы птицефабрики в Ульяновской области — это важный этап в процессе создания производства мяса птицы у нас в регионе, — отметил заместитель гендиректора агропромышленного холдинга «Дороничи» Александр Михайлов. — Из Ульяновской области инкубационное яйцо будет поступать на производственные площадки в Костино и Кирово-Чепецк. Сейчас на базе не работавших много лет птицефабрик здесь идет реконструкция». Он добавляет, что уже в этом году жители Кировской области смогут попробовать мясо птицы местного производителя. «Отсутствие издержек на транспортировку, несомненно, делает продукцию, произведенную на территории региона, более конкурентоспособной на рынке по сравнению с ввезенной из-за его пределов», — ранее говорил «Агроинвестору» Михайлов.



26 сентября 2019 года «Актион-Агро» закрыла сделку по покупке имущественного комплекса птицефабрики «Костинская» за 81,2 млн руб. при начальной цене 176,8 млн руб., а в июле приобрела имущественный комплекс Кирово-Чепецкой птицефабрики за 77,5 млн руб. при начальной цене 249 млн руб. Обе птицефабрики входили в холдинг «Кировхлеб» и были остановлены после его банкротства. В итоге в регионе прекратилось производство мяса птицы.

Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев рассказал «Агроинвестору», что запуск производства инкубационного яйца с точки зрения экономики — однозначно эффективное решение. С точки зрения себестоимости, разница между своим и покупным яйцом может доходить до 30-40% стоимости, объясняет эксперт. «Сейчас, когда рентабельность в птицеводческой отрасли крайне невысокая, любые инструменты, связанные с управлением себестоимостью, однозначно в плюс идут. При собственном инкубационном яйце, на каждую голову эффект будет 5-8 руб., это очень много», — рассказал Корнеев. Самые большие риски, с которыми могут столкнуться инвесторы — это ветеринарные, а не технологические вопросы. «Потому что если что-то происходит с родительским стадом, то предприятие в какой-то момент лишается самовоспроизводства. Приходится очень быстро переключаться на закупки инкубационного яйца со стороны, это, конечно, влияет на себестоимость», — объясняет эксперт.



«Дороничи» — агропромышленный холдинг, созданный в 1963 году в Кировской области, крупнейший производитель сельхозпродукции в регионе (занимает 70% рынка). Основу холдинга составляют агрофирма «Дороничи», агрокомбинат «Красногорский» и Кировский мясокомбинат. Предприятия холдинга занимаются растениеводством (125 тыс. га), производством молока-сырья (320 т/сутки), свиноводством (36,6 тыс. т), переработкой молока и мяса. Также в структуру компании входит завод по производству готового питания Food Zavod. Оборот в 2019 году составил 20,5 млрд руб.

