Налоговая служба подключится к контролю цен на продовольствие

Отраслевые эксперты предупреждают, что вмешательство в рынок может привести к негативным последствиям А. Махонин

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на отдельные виды продуктов питания в 2021 году, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупной пищевой компании. Налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети, пишет издание, отмечая, что ранее подобных обращений со стороны ФНС не было. Ассоциация компаний розничной торговли уточнила «Коммерсанту», что не получали информацию о подобных запросах от торговых сетей.



Опрошенные «Агроинвестором» крупные федеральные игроки — производители мяса, сахара, круп, растительного масла, яиц и овощей говорят, что пока не получали подобных запросов. Правда, представитель одного из холдингов не исключает, что налоговая служба могла обратиться не в головную компанию, а в юрлица в регионах, и информация об этом пока не дошла. Представитель другой компании — производителя масла -сомневается, что такой запрос к ним поступит: ФНС контролирует выполнение соглашения по сдерживанию цен на масло и сахар.



Представитель крупной мясной компании, в том числе занимающейся переработкой, рассказал, что запрос от ФНС приходил. Компания не стала озвучивать прогнозы по ценам, потому что их динамика зависит от множества факторов и сейчас их влияние плохо предсказуемо. Источник «Агроинвестора» в агроотрасли, знакомый с ситуацией, сказал, что такие запросы, в частности, получили мясопереработчики, тогда как, например, до производителей сырья — свинины и мяса птицы — они пока не дошли. Однако, по его словам, это вопрос времени. «Агроинвестор» направил запрос в ФНС.



В декабре прошлого года, когда Минпромторг и Минсельхоза заключили соглашение с производителями и ритейлерами о сдерживании цен на сахар (36 руб./кг в опте и 46 руб./кг в рознице) и подсолнечное масло (95 руб./л и 110 руб./л), ФНС отводилась роль контролера за его исполнением с помощью онлайн-касс. Источник «Коммерсанта» предположил, что полученные от участников рынка цифры могут использоваться в сочетании с имеющимися инструментами и позволят измерить наценку торговых сетей. Онлайн-кассы и подсчеты Росстата не дают объективной картины, в частности, не позволяют понять, была ли установлена скидка, отмечает он.



Источники на рынке допускают, что цель опроса — расширение списка продуктов питания, цены на которые будут регулироваться государством в случае их повышения. Так, ранее Минсельхоз рекомендовал регионам внимательно наблюдать за производителями, и в случае необходимости убеждать их сдерживать рост цен на макароны, яйца и картофель, чтобы не допустить необоснованного удорожания. По информации «Коммерсанта», в дальнейшем регулирование может коснуться цен на молочные продукты, крупы и др. Правда, Минсельхоз накануне сообщал, что уже принятых правительством мер будет достаточно для стабилизации цен на базовые продукты питания, поэтому дополнительные ограничения ведомство не прорабатывает.



В конце прошлого года президент Владимир Путин разрешил правительству самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, если возникает такая необходимость. Цены могут быть установлены на срок не более 90 календарных дней в одном или разных регионах при любом росте цен, тогда как ранее планка была на уровне 30%. После этого правительство приняло решение регулировать цены, если они повышаются на 10% за 60 дней. 21 января на совещании по экономическим вопросам глава государства заявил, что цены на продовольствие в России в прошлом году выросли заметно выше средней инфляции, и эта проблема требует дополнительного рассмотрения с учетом итогов января. По данным Росстата, с 12 по 18 января средние потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала января — на 0,6%.

Отраслевые эксперты ранее не раз предупреждали, что такое вмешательство в рынок и регулирование цен могут привести к негативным последствиям: снизятся качество и ассортимент продукции, не исключен и дефицит, если производителям станет невыгодно ее выпускать. На такой риск обращала внимание и Счетная палата. Аудиторы также допустили ускоренный рост цен после отмены введенных ограничений. При этом, по их мнению, хотя инфляция по итогам прошлого года и оказалась выше ожиданий, составив 4,9%, в условиях мирового кризиса и значительного ослабления курса рубля, такой рост потребительских цен можно назвать умеренным. Минсельхоз отмечал, что производство продукции АПК демонстрирует устойчивый рост, и дефицита каких-либо видов продовольствия не ожидается.



Ограничения цен чреваты нарушением эффективности работы рынка и снижением мотивации производителей, прокомментировала «Агроинвестору» аналитики Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. «Рентабельность многих производств в 2020 году и так упала за счет роста издержек, изменения курса валют и др. Регулирование стоимости продуктов питания при этом не предусматривает фиксации стоимости сырья или оборудования, так что производители будут действительно поставлены в невыгодные условия», — считает она.



Рост цен на продовольствие был вполне ожидаем еще в конце лета — начале осени прошлого года, и во многом стал результатом объективных рыночных законов спроса и предложения, продолжает Каныгина. «Может, стоит задуматься о том, что не цены стали высокими, а доходы населения — низкими, поэтому доступность даже элементарных продуктов питания для многих слоев населения существенно упала», — говорит она. По мнению Каныгиной, сейчас более эффективными со стороны государства были бы не вмешательство в рыночные законы, демотивация игроков и ограничение экспортной деятельности производителей, а меры по повышению доходов населения и его покупательной способности.

