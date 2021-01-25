Кондитеры не могут покупать сахар по фиксированной цене

Цены на сахар в России ниже мировых Е. Разумный

У производителей кондитерских изделий возникли трудности с закупкой сахара по фиксированной цене, сообщили «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслава Лашманкина. Соглашение о стабилизации цен, которое было подписано в середине декабря прошлого года между производителями, торговыми сетями, а также Минпромторгом и Минсельхозом, предполагает фиксацию предельных оптовых цен на сахар 36 руб./кг, в рознице — 46 руб./кг. Однако закупочная цена для кондитеров составляет 39-44 руб./кг в зависимости от региона, отметил Лашманкин.



«Промышленные потребители покупают сахар по свободным ценам. При этом логика подсказывает, что, если в нашей стране нет дефицита сахара, а оптовые покупатели (в том числе трейдеры) могут приобрести продукцию по фиксированной цене, то почему не разрешить кондитерам покупать его по такой же стоимости?», — цитируют Лашманкина «Известия». По его оценке, подорожание сахара скажется на себестоимости кондитерской продукции, что в итоге привет к увеличению ее цены на 6-30% в зависимости от содержания сахара.



О том, что у промышленных потребителей сахара не все благополучно с его закупками, и им не удается присоединиться к соглашению, говорилось на недавнем совещании Минпромторга, посвященном регулированию цен, сообщил «Агроинвестору» один из его участников. По его словам, тогда глава «Союзроссахара» Андрей Бодин обратил внимание, что в соглашении указан приоритет — товаропроводящие сети и цены в рознице. Несмотря на то, что количество потребителей выросло, поскольку ряд небольших ритейлеров, ранее работавших через дистрибьюторов, сейчас стали закупать сахар напрямую с заводов, предприятия отрасли обсуживают всех. С кондитерской промышленностью они работают по долгосрочным контрактам, причем у некоторых зафиксированы цены даже ниже 36 руб./кг. «Мы продаем сахар по фиксированной цене оптовым покупателям. Но только в том случае, если они предоставляют документы, подтверждающие их работу с розницей, — прокомментировал Бодин «Известиям». — Хотя у нас есть производители, которые отгружают сахар по фиксированной цене и промышленным потребителям. Но в фокусе — розница. В любом случае текущие цены на сахар остаются доступными для индустриальных потребителей».



«Мы до последнего момента надеялись, что нам будут отгружать сахарный песок по фиксированным ценам — по 36 руб./кг. После подачи заявления нас включили в общий реестр Минпромторга, куда входят компании, которым должны отгружать сахар по фиксированным ценам, однако по факту нам в этом отказали, ссылаясь на то, что это соглашение распространяется только на торговые сети, — рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Эссен Продакшн АГ» (производство кондитерских изделий и соусов под брендом «Махеевъ») Леонид Барышев. — Для получения более развернутого объяснения о стоимости сахара мы сделали письменный запрос нашим поставщикам. Но, к сожалению, ответа от них до сих пор не получили. В последнем контракте стоимость сахара для нас составляла 40 руб./кг. Каких-либо других ограничений и трудностей с закупками сахара сейчас нет».



Такая же ситуация с закупками подсолнечного масла: после заключения соглашения закупочная цена только растет, добавляет Барышев. «Последняя поставка, например, у нас была уже по цене 97 руб./л плюс доставка 1,6 руб./кг, — уточняет он. — Фактически внедряется негативная практика перекрестного субсидирования — производители продуктов и бизнес платят за сырье больше, чем население. Это приведет к повышению цен у переработчиков».



Если говорить о сахаре качества ТС2, которое прописано в соглашении о сдерживании цен, то весь сахар, отгруженный группой «Сюкден» в январе, был продан по цене не выше 36 тыс. руб./т, отмечает финансовый директор компании Глеб Тихомиров. «Когда правительство принимает решение о помощи малоимущим, это не означает, что речь идет обо всех жителях страны, а только об определенной категории. Также и с ценой на сахар, установленной в соглашении с торговыми сетями», — подчеркивает он.



Цель соглашения — позволить частным лицам, конечным потребителям, покупать сахар по цене не выше 46 руб./кг. Кондитеры, которые тоже в некотором смысле являются конечными потребителями, покупают сахар по цене намного ниже 46 тыс. руб./т, обращает внимание Тихомиров. «Для них цена на заводе составляет около 40-41 тыс. руб./т, что ниже цены на мировом рынке и во всех граничащих с Россией странах, а также ниже себестоимости производства для значительного числа российских сахарных заводов, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Если раньше главным лозунгом кондитеров было: «хотим мировую цену на сахар», то теперь они уже хотят покупать дешевле мировой цены и в убыток его производителям. Поэтому считаю, что жалобы кондитеров на высокие текущие цены сахара абсолютно не обоснованы». Тихомиров добавляет, что никто из производителей продуктов питания пока не обращался к компании с просьбой снизить цену на сахар.



Попросивший об анонимности топ-менеджер крупной компании — производителя сахара напоминает, что в ноябре-декабре 2018 года цены на сахар составляли 40-42 руб./кг, в 2019-м в тот же период они снизились до 19-20 руб./кг, а в 2020-м вернулись на уровень 2018-го и достигли 42-44 руб./кг. «К слову, когда цены на сахар упали почти вдвое, стоимость кондитерских изделий пропорционально не снизилась, а когда они вернулись на уровень двухлетней давности, кондитерские предприятия стали говорить о том, что сахар для них слишком дорогой, — сказал он «Агроинвестору». — Получается, что в 2019-м кондитеры получили сверхприбыль — по моим подсчетам, она составила около 5-6 млрд руб. Этих денег им должно было хватить, чтобы в ближайшие два-три года пережить любые катаклизмы. Да и сейчас они вряд ли работают себе в убыток — за прошлый год экспорт кондитерских изделий вырос на 11% в физическом и на 3,6% в стоимостном выражении, а значит, им выгодно покупать сахар даже по текущим ценам».



Топ-менеджер добавляет, что кондитеры не обращались к компании с просьбой продавать им сахар по более низкой цене. «А если бы и обратились, мы бы не стали им уступать в цене, так как кондитерская продукция не является социально значимой — той, которая необходима для того, чтобы прокормить беднейшие слои населения», — акцентирует собеседник «Агроинвестора».



Между тем, Счетная палата предупредила, что дальнейшее расширение регулирования цен на продукты питания может создать риски их дефицита в том числе из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам. «Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание, — говорится в материалах ведомства. — В то же время, такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения». Кроме того, после отмены введенных ограничений есть риск того, что цены начнут повышаться ускоренными темпами.



При этом аудиторы обращают внимание, что на конец 2020 года инфляция в России составила 4,91% — это выше ожиданий Минэкономразвития (3,8%) и ЦБ (4,2%), однако в условиях мирового кризиса и значительного ослабления курса рубля, рост потребительских цен в пределах 5% можно назвать умеренным.



21 января на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил, что цены на продовольствие в России в прошлом году выросли заметно выше средней инфляции — на 6,7%, а по некоторым категориям повышение было еще более значительным. По его словам, эта проблема требует дополнительного рассмотрения с учетом итогов января. В конце прошлого года глава государства разрешил правительству самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, если возникает такая необходимость. Цены могут быть установлены на срок не более 90 календарных дней в одном или разных регионах при любом росте цен, ранее планка была установлена на уровне 30%. После этого правительство приняло решение регулировать цены, если они повышаются на 10% за 60 дней.

