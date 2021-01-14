Торговые сети столкнулись с трудностями при закупке масла и сахара

Вопросы логистики в выполнении соглашения о фиксации цен стали ключевыми Pixabay

Заморозка цен на сахар и подсолнечное масло на федеральном уровне вызвала проблемы с закупкой товара у небольших и средних торговых сетей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из розничных компаний. По его словам, поставщики либо игнорируют запросы, либо отказываются продавать продукцию по фиксированной стоимости.



Наличие проблемы изданию подтвердил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. Он рассказал, что небольшие и средние сети обычно закупали масло и сахар у дистрибьюторов, на которых соглашения о заморозке цен не распространяются. Бизнес попытался переориентироваться на закупки у заводов, однако те, в первую очередь, обслуживают крупные торговые сети, а с новыми контрагентами работают неохотно, и только после заключения договора поставки. Также предприятия готовы отгружать только ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют дополнительную плату. Один из источников «Коммерсанта» на рынке сказал, что некоторые сети неверно прочитали соглашения и ждали, что установленная оптовая цена будет включать доставку, однако это не так. Он также уточнил, что отгрузки мелких партий действительно происходят в индивидуальном режиме.



Между тем, торговые сети не обращались в Минпромторг с жалобами на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара после того, как правительство зафиксировало цены на эти продукты, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.



Директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко, в свою очередь, отмечает, что у крупнейших торговых сетей — членов АКОРТ нет перебоев с поставкой сахара и подсолнечного масла. «И поставщики, и торговые сети АКОРТ — участники декабрьского соглашения, реализуют продукцию по установленным в соглашении ценам, — сказал Власенко «Агроинвестору». — Благодаря совместной с поставщиками работе, по ряду позиций нам удалось даже достичь установления цены на уровне ниже согласованных границ. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, оперативно, с активным участием Минпромторга, Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы». Он также рассказал, что мониторинг за уровнем установленных цен осуществляется на постоянной основе со стороны Минэкономразвития, ФАС и Росстата. «Запасы продукции, в сетях АКОРТ, как по сахару и растительному маслу, так и по всем социально-значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса», — добавил Власенко.



По словам начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, изначально при обсуждении мер по регулированию цен было ясно, что в массовом сегменте — обычный сахар без добавок и дополнительных характеристик, и масло без добавок — будут проблемы с реализацией соглашений о поддержании цен на обозначенном уровне. «Вопросы логистики в выполнении данного соглашения действительно стали ключевыми: решение о том, кто будет оплачивать доставку, осталось предметом обсуждения между сетями и поставщиками, — прокомментировала эксперт «Агроинвестору». — В этом контексте, конечно, понятно, что переговорная позиция крупных торговых сетей и крупных поставщиков сахара и масла сильнее, а мелкие или проблемные игроки рынка будут вынуждены по этим товарам работать в убыток». По мнению Снитко, нет ничего удивительного в том, что установление цен на рынке ниже рыночных способствует формированию дефицита в товаропроводящей сети. Она также отметила, что в первой половине 2021 года сохраняются предпосылки для распространения ограничений цен и на другие продовольственные товары в условиях ослабления рубля и продолжения роста цен на сельскохозяйственную продукцию.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов говорит, что все предыдущие попытки регулирования цен в среднесрочной и долгосрочной перспективах «не давали ощутимых результатов и сопровождались сокращением ассортимента и возникновением локального дефицита на полке». «Такие риски в случае некорректного управления механизмами ценового регулирования есть и сегодня, — сказал он «Агроинвестору». — Поэтому мы считаем, что в текущей экономической ситуации государству необходимо принять меры, направленные на повышение доходов населения, в том числе — оказание адресной помощи малоимущим гражданам. Это могло бы стать отличной альтернативной регулированию цен, исключило бы риски ухода с рынка тех или иных игроков и имело бы более позитивные эффекты для потребителей».



Соглашения о предельной отпускной цене подсолнечного масла и сахара были подписаны Минсельхозом, Минпромторгом и рядом производителей в середине декабря прошлого года. Согласно документу, предельная отпускная цена масла составляет 95 руб. за литр, а розничная — 110 руб. за литр. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. По информации Минпромторга, сейчас к соглашениям присоединились около 7 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе организации оптовой торговли, которые закупают товар у производителей и поставляют его как в сетевую, так и несетевую розницу.

