Производство растительного масла может снизиться на 10%

Темпы переработки подсолнечника в сентябре-декабре 2020 года оставались на уровне прошлого сезона Pixabay

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), по итогам 2020/21 сельхозгода производство подсолнечного масла в России может сократиться на 10% по сравнению с предыдущим сезоном, до 5,3 млн т. Хотя темпы переработки подсолнечника в сентябре-декабре 2020 года оставались на уровне прошлого сезона (2 млн т), сохранить такую динамику не удастся, в том числе из-за сокращения сырьевого потенциала для переработчиков на 1,2-1,3 млн т на фоне уменьшения урожая, говорится в материалах ИКАРа.



Также на рынок влияют сдерживание розничной цены на масло, повышение экспортной пошлины на масличные и ее возможное введение — на масло. По мнению аналитиков ИКАР, у большинства переработчиков скопились крупные запасы подсолнечника, купленного по высоким ценам, а масло нужно продавать по искусственно заниженной цене по соглашению, заключенному между поставщиками и торговыми сетями. На этом фоне и в ожидании возможного введения пошлины на экспорт масла закупки сырья к концу 2020 года фактически остановились.



При этом высокие цены на мировом рынке, которые, по оценке ИКАР, в дальнейшем могут еще укрепиться, в обозримой перспективе делают продажу нерафинированного масла на экспорт выгоднее, чем реализация в рознице, что, вероятно, приведет к увеличению темпов экспорта в начале 2021 года. В сентябре-декабре 2020 года на внешние рынки было поставлено 0,8 млн т масла — на 25% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Доля экспорта масла в начале сезона-2020/21 составила 40% от общего объема производства против 54% годом ранее, приводит данные ИКАР. Если на масло сохранится нулевая пошлина, ИКАР прогнозирует, что по итогам сезона за рубеж будет отгружено 3,1-3,3 млн т против 3,8 млн т в прошлом маркетинговом году.



В 2020 календарном году на погрузку в отечественные порты было отправлено более 2,5 млн т подсолнечного масла, оценила группа компаний «ТБИ». Самый большой объем (605 тыс. т) был отправлен в порт Новороссийска. Далее — Ростов-на-Дону (555 тыс. т). Замыкает тройку порт Тамань (538 тыс. т). Основным импортером российского масла в прошлом году стала Турция, куда было поставлено 699 тыс. т продукции. 487 тыс. т было отправлено в Китай, 358 тыс. т. — в Иран, 276 тыс. т — в Индию, 183 тыс. т — в Египет.

По словам директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, экспортные цены покупателей на российское подсолнечное масло сейчас доходят до $1,25-1,27 тыс. за тонну, но предложений нет, во-первых, из-за новогодних праздников, во-вторых, из-за неопределенности, пишет «Коммерсантъ». Продажа масла по фиксированным ценам убыточна для производителей, и компании могут увеличить поставки на экспорт либо нарастить выпуск продукции, не подпадающей под регулирование, считает Сизов. Но увеличение доли более дорогих брендов на полке грозит ростом средних цен, что как раз повышает риски введения экспортной пошлины на масло, предупреждает он.



Правда, по мнению исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, пошлина на подсолнечник остановила вывоз сырья и позволила снизить цены на внутреннем рынке, и пошлина на масло в этих условиях в принципе нецелесообразна и даже вредна, цитирует его «Коммерсантъ».



В декабре президент Владимир Путин обратил внимание на удорожание продовольствия, в частности, повышение цен на подсолнечное масло и сахар. Для их снижения, в частности, было принято решение с 9 января до конца сезона увеличить экспортную пошлину на подсолнечник с 6,5% до заградительных 30%, но не менее 165 евро за тонну. Также поставщики и торговые сети заключили соглашения о фиксации предельных розничных цен на масло на уровне 110 руб./л с НДС до конца первого квартала этого года. Если соглашение не будет выполняться, правительство допускает возможность введения экспортной пошлины на масло в 15%, но не менее 135 евро за тонну.

