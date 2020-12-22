Внутренние цены на масло и подсолнечник начали падать

Внутренний рынок обвалился после известия о возможной пошлине на вывоз масла Pixabay

Цены на подсолнечное масло и подсолнечник на внутреннем рынке упали из-за опасений введения экспортной пошлины на подсолнечное масло, сообщил аналитический центр «СовЭкон». На прошлой неделе стоимость подсолнечника составляла 35,2 тыс. руб./т (-4 тыс. руб. без НДС, EXW Европейская часть России). Подсолнечное масло подешевело на 4,5 тыс. руб. до 84 тыс. руб./т. При этом экспортные цены на подсолнечное масло выросли на $50 до $1,1 тыс./т вслед за соевым и пальмовым маслом, сравнивают аналитики.



«СовЭкон» отмечает, что внутренний рынок обвалился после известия о том, что правительство может ввести 15% (не менее 135 евро /т) пошлину на экспорт подсолнечного масла. Как пояснял на совещании председателя правительства Михаила Мишустина с кабмином министр экономического развития Максим Решетников, пошлина будет введена до конца этого года в случае нарушения соглашения между производителями и розничными сетями о сдерживании цен на масло. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев уточнил «Агроинвестору», что никаких оснований для введения такой пошлины нет, и союз считает, что она не будет введена. «Мы в полном объеме и даже больше выполняем обязательство по соглашению, которое подписали», — объясняет Мальцев.



Он отмечает, что союз прогнозирует дальнейшее падение стоимости сырья и в рамках саморегулирования отрасли — снижение внутренних цен на подсолнечное масло. При этом, продолжает Мальцев, экспертные цены будут высокими и за счет реализации подсолнечного масло за рубеж можно будет компенсировать потери при продаже на внутреннем рынке.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко рассказал «Агроинвестору», что внутренний базис ведет себя неадекватно экспортному. «Поэтому экспортные цены на наше масло на условиях FOB Новороссийск выросли где-то на $50 и достигли $1,1 тыс., — говорит эксперт. — На внутреннем рынке они наоборот существенно снизились, примерно на 3,6 тыс. руб.: были 88,3 тыс. руб., сейчас 84,7 тыс. руб. за тонну. Эта разнонаправленность не объясняется никакой логикой». По словам Петриченко, закупочные цены подсолнечника тоже очень сильно пошли вниз, и кто-то совсем перестал покупать. «Некоторые резко ударили вниз в районе от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб. за тонну без НДС. При этом держатели подсолнечника согласны продавать его по 38-40 тыс. руб. за тонну», говорит Петриченко. По мнению эксперта, у МЭЗов есть достаточный запас сырья для продолжения работы, однако, он весьма недешевый и куплен ранее по высоким ценам. При этом масла в стране сейчас вполне достаточно, и объемы поставок сохранятся. «Этого масла хватит и на внутренний и на мировой рынок», — уверен Петриченко.



По его словам, в сложившейся ситуации отсутствует логика. «Это полный разлад картинки, что свидетельствует о том, что цены на масло снижены приказным образом, а не рыночным, — считает Петриченко. — Есть надежда, что пошлины на масло и сою не будут введены. Если это произойдет, это будет тотальная некомпетентность».

