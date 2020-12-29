Внутренние цены на подсолнечник и масло резко падают

Экспортные цены на подсолнечное масло увеличились Д. Гришкин

Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал значительное падение цен на подсолнечник и масло в России с 21 по 27 декабря. Подсолнечник подешевел на 17%, масло — на 7%. При этом аналитики ожидают дальнейшего снижения их стоимости. «Цены на подсолнечник упали на 1975 руб. за тонну до 33275 руб. за тонну (без НДС, EXW Европейская часть России), на подсолнечное масло — на 1325 руб. за тонну до 83500 руб. за тонну», — отмечают аналитики. При этом экспортные цены на подсолнечное масло увеличились вслед за резким ростом цен на сою и пальмовое масло. Цены на условиях FOB выросли на $30 до $1170/т, отмечает «СовЭкон».



По информации центра, предложение подсолнечника высоко, и фермеры готовы активно контрактовать по текущим ценам, однако некоторые переработчики все еще воздерживаются от закупок, ожидая еще более низких цен. «Рынок опасается введения экспортной пошлины на сырое подсолнечное масло в 15%. Ранее чиновники говорили о том, что проект соответствующего постановления готов, и решение будет принято 21 декабря в зависимости от динамики розничных цен», — напоминает «СовЭкон».



Аналитики полагают, что рынок подсолнечника близок к дну, так как котировки опустились ниже уровня, соответствующего ценам на масло уже с учетом 15% пошлины. При отсутствии пошлины рынок подсолнечника может отыграть все падение в декабре и установить новые ценовые рекорды.



По словам гендиректора оренбургской компании «Елань» Алексея Орлова, активных продаж подсолнечника как не было, так и нет. «Аграрии, в том числе наше предприятие, пока не согласны с новыми ценами. Кто вынужден был продать, продали по низким ценам часть урожая до максимального повышения цены. Нынешняя цена пока в пределах окупаемости», — сказал Орлов «Агроинвестору». По его словам, плохо то, что из-за снижения цены и, соответственно, выручки, не удается купить то количество техники, которое планировалось. «Мы продали 10 тыс. т подсолнечника по 32 тыс. руб. за тонну и купили два американских трактора. Но я бы еще хотел взять два комбайна, но теперь смогу только один, причем простой. Инвестиционная составляющая у меня уменьшается. Мы готовы были бы еще лучше работать, нам нужны сеялки, и мы их купим, правда, уже в долг», — рассуждает гендиректор «Елани».



По его мнению, цены должны стабилизироваться, хотя до максимума, на котором они находились относительно недавно, подняться уже не удастся. «Я считаю, если будет 33-35 тыс. руб. за тонну — это нормально, а до 42 тыс. руб. за тонну уже вряд ли дойдет», — считает Орлов.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что цены на подсолнечник с НДС сейчас находятся на уровне 35,7 тыс. руб. за тонну. «На своем пике цены в некоторых регионах доходили до 45 тыс. руб. за тонну. Но это был сверхперелет, который нельзя назвать адекватным, он был вполне нормальным с точки зрения того, что экспортные цены на подсолнечник на Украине (FOB Одесса) достигли $630/т — это очень высокая цена, — говорит Петриченко. — Адекватно этому у нас и были эти ценовые пики. Но у нас экспорт подсолнечника в декабре был остановлен не тарифным, а административным способом. А с 9 января будет действовать повышенная пошлина — это будет закрытие экспортного рынка. Поэтому сейчас цены снижаются».



По словам эксперта, серьезную негативную роль сыграет возможное решение о введении экспортной пошлины на подсолнечное масло. «Экспортные цены на масло сейчас хорошие и достигают $1175/т (FOB Новороссийск), несмотря на то, что внутренняя цена снизилась. Этот уровень позволяет активно торговать на внешнем рынке. Нужно также учитывать экспортную ориентированность этого рынка — Россия больше вывозит, чем потребляет подсолнечного масла», — напоминает Петриченко.



16 декабря производители и ритейлеры подписали соглашения, в которых зафиксированы верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло на уровне 95 руб. и 110 руб. за литр соответственно. Эти цены будут действовать до 1 апреля 2021 года. Кроме того, с 9 января 2021 года начнет действовать повышенная экспортная пошлина на подсолнечник — 30%, но не менее €165 за тонну вместо нынешних 6,5%, но не менее €9,75 за тонну.

