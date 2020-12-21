В ноябре производство сельхозпродукции снизилось на 2,1%

По итогам года агросектор может вырасти на 2% В. Бычков

Производство сельхозпродукции во всех хозяйствах в ноябре, по предварительным данным, составило 542,6 млрд руб., что на 2,1% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат. Снижение происходит второй месяц подряд, но темпы замедлились: в октябре падение составило 6,4%. За 11 месяцев производство сельхозпродукции увеличилось на 1,5% до 5,7 трлн руб.



По расчетам Росстата, валовой сбор зерна в этом году составил 132,9 млн т в чистом весе — это второй результат в истории после рекорда 2017 года (135,5 млн т). Урожай подсолнечника оценивается в 13,3 млн т — на 13,7% меньше прошлогоднего, сахарной свеклы — 32,4 млн т (минус 40,5%), картофеля — 19,7 млн т (снижение на 10,9%), овощей — 13,8 млн т (на 2% меньше, чем в 2019-м).



Производство скота и птицы на убой в ноябре составило 1,6 млн т (в живом весе), что на 2,2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 11,5% выше показателя октября этого года, оценил Росстат. Валовой надой молока достиг 2,3 млн т — на 2,2% больше, чем годом ранее. По сравнению с октябрем этого года показатель снизился на 9,8%. Производство яиц составило 3,4 млрд штук — соответственно на 2,7% и 8,8% меньше. За 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство скота и птицы выросло на 3,4% до 13,9 млн т в живом весе, молока — на 2,3% до 29,8 млн т, яиц — на 0,3% до 41,3 млрд штук.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что этот год был неоднозначным для сельхозпроизводства. «С одной стороны, высокие цены привели к тому, что по многим продуктам во многих регионах у нас рекордная доходность в рублях, — говорит эксперт. — С другой стороны, рост цен на зерно и масличные привел к некоторому снижению рентабельности в животноводстве. Еще один важный момент в том, что в этом году была очень «лоскутная» ситуация по отдельным агрокультурам и регионам». Так, продолжает Рылько, на Юге из-за серьезной засухи случился неурожай кукурузы и других пропашных агрокультур. В других регионах с сельхозпроизводством все более-менее нормально, прокомментировал он «Агроинвестру».



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что для растениеводства этот год мог бы быть удачным, потому что проблемы с урожаем были полностью нивелированы рекордными рублевыми ценами. «Год мог бы быть удачным, если бы не регуляторный раж, в который впали наши власти к концу года, — говорит эксперт. — Поэтому по финансовым итогам год будет, вероятно, очень хорошим, но в целом он, скорее, неудачный. Все попытки отрезать внутренний рынок от мирового, введение экспортных пошлин — если эта практика сохранится и станет постоянной, то можно поставить крест на будущем российского растениеводства».



По словам Сизова, Россия к концу года перешла к ручному управлению агрорынками и при лучшем раскладе это временное явление, при худшем — это новая норма, которая в перспективе даст постоянные ограничения цен на продукцию. Регуляторные меры, в первую очередь, ударят по растениеводству, уже потом — по остальным сектора, сказал эксперт «Агроинвестору».



Ранее президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявлял, что рост сельского хозяйства в России по итогам года может составить 2%. При этом, по словам главы государства, промышленное производство сейчас опустилось на 3%, а ВВП снизился на 3,6%. «Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы», — отмечал Путин.

