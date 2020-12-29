Приамурье просит снизить пошлину на сою до 20%

Предприятия региона могут переработать лишь 30-40% выращиваемой сои flickr.com

Минсельхоз Амурской области готовит обращение в правительство России с просьбой снизить пошлину на экспорт сои до 20%. Сейчас ее планируется установить на уровне 30%. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление регионального министра сельского хозяйства Олега Туркова, это необходимо, так как дальневосточная территория «имеет свою специфику». В обращении ведомство планирует поднять вопрос доставки сои до перерабатывающих предприятий на западе России с приемлемым или обнуленным транспортным тарифом. Амурская область — лидер по выращиванию сои в России и производству сельхозпродукции на Дальнем Востоке, и решение о введении пошлины может негативно сказаться на аграрном бизнесе Дальнего Востока, который экспортирует сою в Китай.



При этом Турков считает, что пошлина на сою не приведет к тем печальным последствиям, о которых говорят аграрии. «Средняя себестоимость производства сои на сегодня в Амурской области 18-20 тыс. руб. за тонну. То есть, если соя продается по 45 тыс. руб., и сегодня такова цена, это подарок, никто три месяца назад такого не ожидал, это больше 100% рентабельности», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Глава регионального агроведомства добавил, что даже если цена немного упадет, то рентабельность все равно будет выше 50%, и нет повода говорить о банкротстве производителей сои.



По мнению Туркова, если не ввести ограничения на экспорт, то почти вся соя «выехала бы в течение 2021 года с территории России». «Соответственно все наши предприятия, которые производят соевое масло и соевый шрот, либо остановились, либо производили такую продукцию, которая бы увеличила себестоимость яйца и мяса. Потому что соя как таковая не используется в чистом виде. Она идет на производство кормового и пищевого шрота, изолята, который обширно используется для колбасных изделий», — говорит Турков (цитата по порталу 2х2).



При этом, согласно оценке Туркова, Амурская область недополучает с каждых 100 тыс. т сои, вывезенной без переработки из региона, 2 млрд руб., пишет «Интерфакс». Пока действующие предприятия могут переработать только около 30-40% от всего урожая в регионе, однако из-за высокого спроса на сою за границей в условиях нулевой пошлины они могли бы остаться без сырья.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский уверен, что пошлина в 20% — тоже слишком большая и есть вероятность, что аграрии начнут придерживать продажи сои до нового сельхозгода, когда пошлина перестанет действовать. Он отмечает, что ограничения на вывоз сои не нужны. К тому же возможно, что на фоне введения пошлины в следующем году снизятся посевы агрокультуры. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что посевы будут снижаться постепенно. «Проблема в том, что неясно, что там выращивать вместо сои. Что касается зерновых, то сейчас не будет возможности экспортировать их, допустим в Китай, который готов покупать зерно у ДФО, но у них нет квот на вывоз до конца сезона. Зачем выращивать зерновые к следующему сезону — тоже неясно», — говорит эксперт. Он также отмечает, что даже если аграрии будут придерживать сою, что скорее всего произойдет, пошлина все равно испортит сезон.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов также уверен, что в пошлине нет необходимости. Как и другие эксперты, он считает, что многие аграрии попытаются перенести продажи сои на новый сезон, при этом посевы агрокультуры в следующем году будут снижены. «Хотя они и до этого не особо росли. На Дальнем Востоке ситуация улучшилась, появился спрос в лице Китая. Хотя бешеного расцвета производства там нет, несмотря на это накладываются ограничения», — прокомментировал он «Агроинвестору». По мнению Сизова, введение пошлины означает стагнацию растениеводства на Дальнем Востоке, а может быть, даже ухудшение ситуации в секторе. По его мнению, все эти рассуждения крайне странны. С одной стороны, производство сои субсидируется в рамках экспортного проекта для увеличения объемов поставок, с другой — ее поставки планируется ограничить пошлиной.



Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении экспортной пошлины на подсолнечник и рапс с 6,5% до 30% от их таможенной стоимости. Правительство рассчитывает на снижение цен на подсолнечник, рапс и продукты их переработки.

