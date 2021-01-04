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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Инвестиции

Инвестиции «Русагро» достигли рекордных 19 млрд рублей

В начале 2020 года вложения были снижены из-за неопределенности

Елена Максимова

| Агроинвестор |

2021 год может оказаться менее успешным, чем прошедший
Д. Абрамов
2021 год может оказаться менее успешным, чем прошедший
Д. Абрамов

В 2020 году инвестиции «Русагро» в развитие бизнеса стали рекордными в истории компании, достигнув около 19 млрд руб., рассказал «Агроинвестору» гендиректор группы Максим Басов. «В начале 2020-го наши инвестиции были снижены из-за неопределенности: мы хотели понять, куда нам двигаться. Во втором полугодии они были разморожены, и по итогам года мы сделали максимальный объем вложений в бизнес в рублях за всю историю группы», — подчеркнул он.  

Пандемия коронавируса повлияла на производственные планы и логистику «Русагро», в том числе на экспортных рынках. Дополнительное влияние она оказала через цены на нефть и курс рубля, который в 2020 году сильно ослабел. «С одной стороны, падение рубля плохо для потребителей, однако для нас как экспортеров это стало дополнительным преимуществом», — отметил Басов. В первой половине 2020 года у «Русагро» были сложности с экспортом, однако второе полугодие в этом плане стало очень успешным, так как из-за неурожая в ряде стран спрос на российскую продукцию растениеводства был высоким. 

По словам Басова, группа получила очень хороший урожай зерновых, а вот показатели по подсолнечнику, сое и сахарной свекле были несколько хуже, чем в 2019-м. Однако просадка по урожайности компенсировалась высокими, а порой рекордными ценами на мировом рынке, отметил топ-менеджер. 

В итоге, несмотря на все сложности, «Русагро» в 2020 году покажет рекордные результаты по выручке и чистой прибыли, в частности, за счет масложирового и растениеводческого направлений. В то же время показатели в мясном и сахарном бизнесах были не лучшими в истории холдинга, однако и они оказались выше, чем в 2019-м.

По оценке Басова, в целом год для холдинга сложился успешно, несмотря на то что предприятия агросектора сегодня работают в очень волатильной среде, и неопределенность растет. 2021-й будет еще сложнее и, вероятно, не таким успешным, как 2020-й, полагает он. Однако и в новом году компания планирует достигнуть хороших результатов, в том числе благодаря тому, что ей удалось сформировать задел на будущее. 

Елена Максимова 

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