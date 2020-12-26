Рекордные цены на зерно еще впереди

Экспортеры заинтересованы в снижении закупочных цен из-за ожидаемого введения пошлины М. Стулов

По информации аналитического центра «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе — первой половине февраля выросли до $260 за тонну (FOB), что на $6,5 больше, чем на предыдущей неделе. Согласно мониторингу Refinitiv, экспортные котировки на черноморскую пшеницу резко увеличились на прошлой неделе и обновили четырехлетний максимум в результате повышения внешнего спроса, а также логистических трудностей в российских портах. По словам директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, в последние две недели цены на российском FOB несколько выросли по трем причинам: из-за укрепления мировых рынков, объявления о введении с 15 февраля 2021 года экспортной пошлины на пшеницу и задержек с выдачей таможенных документов.



При этом закупочные цены на пшеницу в России резко снизились на фоне планов по введению экспортной пошлины, отмечает аналитический центр «Русагротранса»: цены спроса в европейской части страны за последние две недели упали на 1-2 тыс. руб. за тонну, в Сибири — на 700-900 руб./т. По словам руководителя центра Игоря Павенского, внутренний рынок пшеницы остается неактивным, поскольку аграрии не готовы продавать зерно по снизившимся ценам, пишет «Интерфакс».



Закупочные цены на пшеницу в глубоководных портах по контрактам с поставкой до середины февраля 2021 года за неделю укрепились на 350 руб. до 16,4-16,7 тыс. руб./т (без НДС) на фоне ослабления рубля и роста цен FOB. Год назад цена (CPT Новороссийск) составляла в среднем 12,85 тыс. руб. за тонну. Однако продажи на вторую половину февраля почти приостановились, сообщает аналитический центр «Русагротранса».



По данным Российского зернового союза (РЗС), сейчас наблюдается небольшое снижение закупочных цен на пшеницу — в пределах 1% с НДС — на условиях СРТ Новороссийск они составляют 17,2 тыс. руб./т. «При этом экспортеры заинтересованы в еще большем уменьшении экспортных цен: после установления пошлины для получения конкурентного преимущества на мировом рынке и адекватной рентабельности экспорта закупочная цена на пшеницу должна снизиться до 15,2 тыс. руб./т без НДС», — прокомментировала «Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина. Она добавляет, что все экспортеры снизили объявленные закупочные цены до этого уровня — это на 10-12% меньше, чем в начале декабря, однако аграрии пока не продают зерно по такой цене, и для обеспечения контрактов экспортеры закупают его дороже. «С учетом сложившейся ситуации, мы видим дальнейший тренд на снижение цены, так как экспортеры будут оказывать серьезное давление на рынок», — считает она.



«СовЭкон» предполагает, что в этом сезоне еще будут новые ценовые рекорды. «По нашим оценкам, мы можем увидеть цены на черноморскую пшеницу на уровне $270 за тонну и выше. Основных факторов роста два. Первый — крайне напряженная ситуация с кукурузой, в основном из-за китайского импорта. Кроме того, все еще сохраняются неблагоприятные прогнозы по урожаю кукурузы в Южной Америке, — рассказал Сизов «Агроинвестору». — Второй фактор — введение экспортной пошлины в России, значение которой нашим рынком сильно недооценивается. После выхода информации о пошлине мы снизили прогноз экспорта пшеницы с 40,8 млн т до 38,3 млн т, однако после более углубленного анализа полагаем, что и это слишком оптимистичная цифра, в реальности вывоз будет еще ниже».



Некоторые регионы испытывают сложности с транзитом зерна в порты по железным дорогам, что может быть связано с искусственным сдерживанием темпов экспорта перед введением вывозных ограничений, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. По словам одного из них, простои груза в Поволжье в сторону южных портов доходят до месяца. Ранее зернотрейдеры сообщали, что столкнулись с задержками в получении таможенных документов на экспорт, правда, отраслевые аналитики отмечали, что это единичные случаи.

В этом году урожай зерна в России составил почти 133 млн, в том числе 85,7 млн т пшеницы. «Если по зерну итоговый сбор соответствует нашим прогнозам, то по пшенице он на 1,4 млн т выше. Таким образом, экспортный потенциал по пшенице составляет 42 млн т, а общий вывоз зерна, по нашим прогнозам, может составить 52,7 млн т, в том числе 5,5 млн т ячменя и 3,2 млн т кукурузы», — приводит данные Тюрина.



По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна в декабре составит 4,4-4,5 млн т, в том числе 3,7-3,8 млн т пшеницы, около 0,45 млн т ячменя и 0,2 млн т кукурузы. По оценке РЗС, экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы за декабрь составит 3,95 млн т, 487 тыс. т и 152 тыс. т соответственно. «Эти объемы больше, чем в декабре 2019-го, хотя ниже, чем в ноябре этого года. Вывоз пшеницы в этом месяце на 72% превышает показатели того же периода предыдущего года, по ячменю — и вовсе втрое, а вот поставки кукурузы относительно декабря 2019-го снизится на 40%», — добавляет Тюрина. По ее словам, суммарно в первой половине сезона мы вывезем 31 млн т зерна, что на 25% больше, чем годом ранее, в том числе, 26,3 млн т пшеницы.



«К началу января на внешние рынки будет отгружено 60% от экспортного потенциал зерна, в том числе 63% пшеницы, 55% ячменя, 23% кукурузы. В целом, экспортный потенциал по зерновым в январе-июне 2021 года составит 21,8 млн т, что превышает установленную квоту в 17,5 млн т», — уточняет Тюрина. Экспортный потенциал по пшенице она оценивает в 15,6 млн т и полагает, что весь этот объем будет вывезен.



Также на цены может повлиять плохое состояние озимых в России и не очень хорошее состояние посевов в основных регионах производства пшеницы в США, продолжает Сизов. Это означает, что рынок может быть очень волатильным и показывать быстрый рост при неблагоприятных погодных явлениях, например, при наступлении заморозков, так как они из-за слабого состояния озимых могут оказать на них худшее влияние, чем в годы, когда озимые уходят в зиму в хорошем состоянии. В конце ноября Росгидромет оценил долю озимых в плохом состоянии на уровне 22%, что является антирекордом.



Тюрина считает, что в первую очередь на изменение цен будет влиять прогноз нового урожая. «Некоторое время назад в ряде регионов были опасения по поводу состояния озимых из-за отсутствия влаги и снежного покрова, однако сейчас ситуация выровнялась, и ожиданий по сокращению производства озимых пока нет», — говорит она. В конце сезона, если удастся сохранить высокие темпы экспорта, мы можем увидеть и рост цен: Россия — мировой экспортер пшеницы №1, и без нашего зерна глобальный рынок не сможет обеспечить свои потребности, подчеркивает Тюрина.

