Производители зерна могут потерять до 15% выручки из-за экспортной пошлины

Россия рискует потерять лидерство на мировом рынке пшеницы М. Стулов

Российские производители зерна могут потерять 10-15% выручки из-за пошлины и квоты на экспорт зерновых, которые правительство ввело для стабилизации цен на внутреннем рынке. Такие данные приводятся в обзоре агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР). Аналитики допускают, что поставки зерна могут снизиться до 35-36 млн т.

Агентство отмечает, что на снижение выручки повлияет рост стоимости средств производства из-за девальвации рубля, также дорожают логистические услуги. Кроме того, на падение выручки окажут влияние ограничительные меры на мировых рынках и вынужденные задержки поставок российского зерна по заключенным контрактам из-за проверок Федеральной таможенной службы. В результате Россия может потерять ценовое преимущество и свое лидерство на экспортных рынках, допускает НКР.

На этом фоне долговая нагрузка производителей зерна (соотношение чистого долга к EBITDA) может вырасти и на 0,5-1 с 5,4 — среднего значения по отрасли за девять месяцев 2020 года. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению кредитоспособности компаний и замедлить развитие сектора, предполагает НКР.

Ранее Минсельхоз предложил повысить квоту на экспорт зерна до 17,5 млн т. Ввести пошлину на вывоз зерна предлагали Национальный союз хлебопечения, Национальный союз птицеводов, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности и другие объединения потребителей зерна, считающие, что такая мера в отличие от квоты позволила бы снизить цены на зерно. Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отмечал, что сторонники пошлины не учитывают, что в большинстве стран новость о введении пошлины в России может вызвать резкий рост котировок. После этого Минэкономразвития предложило облагать пошлиной в 25 евро/т экспорт пшеницы внутри квоты. Поставки пшеницы вне квоты будут облагаться пошлиной в 50%, но не менее 100 евро за тонну. Пошлина будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года.

Эти новости из России спровоцировали рост цен на мировых площадках. На прошлой неделе пшеница с протеином 12,5% с поставкой в январе подорожала с $252/т до $257/т (FOB Новороссийск). Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что если практика правительства с ограничительными мерами продолжится и станет постоянной, то «можно поставить крест на будущем российского растениеводства». «Регуляторные меры, в первую очередь, ударят по растениеводству, уже потом — по остальным секторам», — говорил эксперт«Агроинвестору».