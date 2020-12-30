В первой половине сезона Россия экспортировала рекордные 30 млн тонн зерна

Во второй половине сезона вывоз замедлится из-за введения пошлины на пшеницу «Русагротранс»

Согласно мониторингу аналитического центра «Русагротранса», с июля по декабрь 2020 года Россия экспортировала 30,2 млн т зерна, в том числе 25,4 млн т пшеницы. По словам руководителя центра Игоря Павенского, это рекордные показатели для первой половины сельхозгода. Экспорт зерна в декабре оценивается почти в 4,4 млн т, в том числе 3,75 млн т пшеницы, около 0,4 млн т ячменя и 0,25 млн т кукурузы, привел данные Павенский. «К 29 декабря через порты и погранпереходы отгружено 3,93 млн т зерна», — говорит он.



По прогнозам эксперта, во второй половине сельхозгода поставки снизятся. В январе 2021 года они могут составить 2,9 млн т, включая 2,4 млн т пшеницы, в феврале — 2,4-2,6 млн т. «Это связано как с новогодними праздниками, так и с введением с 15 февраля экспортной пошлины на пшеницу в размере 25 евро за тонну», — пояснил Павенский. С учетом снижения доходности экспортных операций по пшенице ее отгрузки на внешний рынок по итогам сельхозгода могут составить около 36 млн т без учета стран ЕАЭС, продолжает Павенский. Экспорт зерна в целом прогнозируется на уровне 45 млн т. Ранее аналитики центра оценивали экспортный потенциал по пшенице в 38,5 млн т, по зерну в целом — в 47,5 млн т.



Аналитический центр «СовЭкон» ранее снизил прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2020/21 с 40,8 млн т до 36,3 млн т из-за предстоящего введения пошлины. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут рассказал «Агроинвестору», что после введения пошлины союз скорректировал прогноз экспорта пшеницы. «Я смотрю на это довольно оптимистично. Думаю, снижение произойдет на уровне до 37,5 млн т», — говорит он. По его оценке, ситуация с экспортом сейчас находится в «подвешенном состоянии». «Экспортеры хотят более низкие цены с учетом пошлины, продавцы не спешат продавать. Характерно также то, что на площадке IDK цены на 1,5 тыс. руб./т выше цен, объявляемых основными экспортерами. Это тоже определенный рыночный сигнал», — считает Корбут.



По данным «Русагротранса», экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе за неделю не изменились и составили $260 за тонну (FOB). «Рынок малоактивен, спроса с поставкой в феврале нет», — отметил Павенский. Закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах повысились на 850 руб. до 17,3-17,4 тыс. руб. за тонну (без НДС). Год назад цена составляла в среднем 12,85 тыс. руб. за тонну (CPT Новороссийск). «В целом в преддверии новогодних каникул закупки снизились до минимума, отмечались лишь отдельные сделки для пополнения недостающих объемов для ближайших поставок», — сказал Павенский. По его ословам, закупочные цены на малой воде выросли на 1150 руб. до 16-16,3 тыс. руб. за тонну. В прошлом году они были на уровне 11,9 тыс. руб./т.



Павенский рассказал «Агроинвестору», что с июля по 20 декабря в топ-5 компаний-экспортеров зерна (без учета поставок в страны ЕАЭС и вывоза зернобобовых) вошли ТД «Риф», отгрузившая 4,8 млн т, «Астон» (4,2 млн т), «Мирогрупп» (3,1 млн т), «Гленкор» (2,1 млн т) и «Каргилл» (1,5 млн т).



При этом, как сообщает Россельхознадзор, в 2020 году значительно увеличилось количество нотификаций о несоответствии зерновых агрокультур требованиям стран-импортеров. По информации ведомства, с начала года поступило 15 таких претензий (для сравнения: в 2019 году их было 10). Если ранее претензии стран-импортеров касались карантинного фитосанитарного состояния российского зерна, то в текущем году уведомления в большинстве случаев касаются показателей безопасности (остаточное содержание пестицидов и наличие ГМО).



Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России единой государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Федеральная информационная система позволит отследить жизненный цикл зерна от производства до выпуска в обращение, а также создать систему контроля качества выращенного зерна. Документ должен вступить в силу с 1 января 2022 года, а госконтроль в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки будет осуществляться с 1 июля 2021-го.

Также ведомство отметило, что в период с января по ноябрь 2020 года было обнаружено более 25 фактически отсутствующих лабораторий и не осуществляющих деятельность по адресам регистрации. В основном они находились на территории Москвы, Московской и Ростовской областей. При этом зафиксировано, что на основании протоколов испытаний этих несуществующих учреждений выдавались декларации о соответствии продукции. «Выпуск в обращение зерна с неподтвержденными характеристиками, его дальнейшая переработка и последующее производство муки, крупы, макаронных и хлебобулочных изделий может негативно отразиться на развитии экспортного потенциала Российской Федерации», — отмечает Россельхознадзор.



Александр Корбут ранее говорил, что подобного рода претензии преследуют одну цель — снизить цену. «Потому что качество этого зерна и соответствие требованиям импортеров подтверждается независимыми экспертами, которые определены в договоре поставок, а не нашим Россельхознадзором. Это желание сэкономить со стороны импортеров», — говорил он.

