Прогноз экспорта российской пшеницы значительно снижен

Экспорт зерна в декабре будет на уровне 3,6 млн тонн М. Стулов

Россия в 2020/21 сельхозгоду экспортирует на 4,5 млн т меньше пшеницы, чем предполагалось ранее, прогнозирует аналитический центр «СовЭкон». Новая оценка аналитиков — 36,3 млн т.



Ранее «СовЭкон» предположил, что из-за введения с 15 февраля по 30 июня экспортной пошлины на пшеницу в размере 25 евро за тонну экспорт агрокультуры снизится на 2-3 млн т с 40,8 млн т, которые прогнозировались в ноябре. Однако анализ сезона-2014/15 показал, что рынок может более резко отреагировать на введение пошлины, отмечают аналитики. Они напоминают, что в феврале-мае 2015 года рынок отреагировал на схожие меры обвалом экспорта до 0,4-0,6 млн т с ежемесячного уровня примерно 2 млн т, который был в ноябре 2014-го — январе 2015-го. Также тогда вырос экспорт кукурузы и ячменя, не облагаемых пошлиной. Размер пошлины на пшеницу составлял 15% таможенной стоимости товара и 7,5 евро, но не менее 35 евро за тонну.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут ранее снизил прогноз экспорта пшеницы до 39-39,5 млн т. Аналогичная оценка у главного экономиста ФАО ООН и секретаря АМИС Абдолреза Аббассиана.



По мнению аналитиков «СовЭкона», на фоне вводимой пошлины большая часть фермеров отложит продажи до сезона-2021/22 в надежде на быстрое укрепление цен после отмены регуляторной меры. На решение аграриев также может повлиять плохая перспектива урожая 2021 года. «Значительное снижение прогноза экспорта российской пшеницы может оказать поддержку мировому рынку пшеницы. Дополнительный "бычий" фактор: мы считаем, что рыночные цены не в полной мере отражают крайне жесткие европейские цены на пшеницу», — считают аналитики «СовЭкона».



На прошедшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу продолжали повышаться вслед за мировыми площадками, а также в условиях проблем с поставками за границу и сдержанных продаж со стороны фермеров в преддверии введения экспортной пошлины. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на прошлой неделе пшеница с протеином 12,5% подорожала на $5 до $262/т (FOB), сообщает Reuters. «СовЭкон» зафиксировал рост цен пшеницы на $2 до $261/т. По информации Refinitiv Agriculture, к концу прошлой неделе стоимость пшеницы достигла $257/т, тогда как в начале недели цена была на уровне $255/т. ИКАР считает, что цена тонны пшеницы этого класса с поставкой после 15 февраля 2021 года составит в $270 FOB. Цены на внутреннем рынке на прошлой неделе на пшеницу 3-го и 4-го классов снизилась на 25 руб. до 15075 руб./т и 15000 руб. соответственно с самовывозом для европейской части России.



По данным Росстата, в 2020 году урожай зерна в России составил 132,9 млн т, включая 85,9 млн т пшеницы. Экспорт зерна в декабре будет на уровне 3,6 млн т, из которых 3,1 млн т придется на пшеницу, оценивает «СовЭкон». С начала сезона-2020/21 по 24 декабря Россия экспортировала 27,6 млн т зерна — это на 20% больше аналогичного периода предыдущего сезона. Вывоз пшеницы составил 23,7 млн т — на 19% больше прошлогоднего, ячменя — 3,13 млн т (плюс 62%), кукурузы — 0,77 млн т (на 29% меньше), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные официальной таможенной статистики.

