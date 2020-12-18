Правительство утвердило правила поддержки хлебопеков

Получившая компенсацию организация должна зафиксировать цены на свою продукцию А. Махонин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила компенсации части затрат хлебопекарным предприятиям, сообщает пресс-служба правительства. Власти возместят хлебопекам 2 тыс. руб. за тонну хлеба и хлебобулочных изделий со сроком хранения до пяти суток. Получившая компенсацию организация должна зафиксировать цены на свою продукцию.



Согласно новым правилам, небольшие предприятия, выпекающие около 15 т хлеба в сутки, получат поддержку в размере примерно 1 млн руб. в месяц, крупные (от 60 т в сутки) — более 3,6 млн руб. Средства будут доводиться до получателей на основании соглашений между Минсельхозом и властями регионов. Это решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, который был разработан правительством по поручению президента Владимира Путина. Накануне правительство установило меры по стабилизации цен на фоне роста стоимости некоторых базовых продуктов питания, включая макароны и хлеб. Среди этих мер — поддержка хлебопеков и мукомолов, установка тарифной квоты на вывоз пшеницы, заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.



Участник рынка, попросивший об анонимности, рассказал «Агроинвестору», что хлебопеки относятся к той части бизнеса, которой нужна не финансовая поддержка, а «обычные рыночные условия, невмешательство». По его словам, выделенная сумма очень мала и пока неясно, на каких условиях она будет выдаваться. «Потому что условий нет, это рамочный документ, а еще документы должны разработать на местах. Когда они будут созданы — будет ясно», — сказал он. По мнению источника, поддержка нужна не хлебопекам, а конечному потребителю, точнее, социально незащищенным слоям населения. «Тогда эти деньги к нам вернутся. Не нужно помогать всем — и богатым и бедным, как делается сейчас. Одинаковый подход и с сахаром, и с маслом, и с хлебом. На полке должна быть одна для всех цена, и не субсидированная, а рыночная», — уверен он.



Аналогичного мнения придерживаются многие отраслевые и финансовые эксперты, ранее опрошенные «Агроинвестором». Так, директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, д. э. н., Наталья Шагайда отмечала, что для того, чтобы люди что-то покупали, нужны доходы. Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский говорил, что нужно бороться ни с ценами, а с бедностью и выделять адресную помощь малоимущим. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов обращал внимание, что сейчас самое время организовать поддержку малоимущего населения. «Да, это более глобальный вопрос, но вполне реально найти на это около 100 млрд руб.», — считает он. Источник в хлебопекарной отрасли согласился, что разработать такой механизм поддержки действительно сложно, но крайне необходимо.



Вице-президент РЗС Александр Корбут рассказал «Агроинвестору», что организация этой системы достаточно простая. Это будет электронная карта, с помощью которой человек с низким уровнем дохода на виртуальные деньги с этой карты может купить себе необходимые продукты из списка. «Водку нельзя, табак нельзя, корм для кошки нельзя... Так человек будет покупать то, что ему нужно», — рассуждает Корбут. Он напоминает, что у нас в стране есть концепция продовольственных талонов. «В 2017 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что страна готова к запуску этих талонов. Аналогичные заявления от его имени были и позже. Затем вопрос почему-то закрылся. Государству проще на три месяца снизить цены на сахар и масло, чем заниматься такой серьезной задачей, как продовольственные талоны», — считает Корбут.

