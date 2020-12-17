Владимир Путин: рост сельского хозяйства по итогам года может составить 2%

В ходе пресс-конференции глава государства снова обратил внимание на удорожание продовольствия М. Стулов

Рост сельского хозяйства в России по итогам года может составить 2%, сейчас он достиг уровня в 1,8%, заявил президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. «Производство сельского хозяйства традиционно последние годы в хорошей зоне», — отметил он. При этом, по словам главы государства, промышленное производство «подсело» на 3% к данному моменту, а ВВП снизился на 3,6%. «Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы, Евросоюза, меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. В некоторых странах Евросоюза падение ВВП где-то под 9%», — сравнил Путин.



Урожай зерна в этом году составит 131 млн т, а, возможно, даже 134 млн т, допустил президент. По данным Минсельхоза, валовой сбор зерна в чистом весе в этом году превысит 131 млн т, аналогичную цифру приводят «ПроЗерно» и Российский зерновой союз (РЗС). «Мы как говорили про 131 млн т зерна, включая 84 млн т пшеницы, так и осталось. Уборка уже окончена, все оценки сделаны. Хотя Минсельхоз еще может что-то скорректировать», — ранее говорила «Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский дает немного более высокую оценку — 131,2 млн т зерна.



Несмотря на хороший урожай, хлеб и макароны растут в цене, обратил внимание Путин. «Это с какой стати-то? — задается вопросом глава государства. — <…> Начали внутренние цены подтаскивать к общемировым. Что совершенно недопустимо. Именно поэтому у нас такой разговор жесткий и был. Правительство отреагировало. Здесь главное — чтобы не перегнули палку, не пережали с административными мерами».



Путин также отметил рост цен на сахар. По его словам, удивительно, что при отсутствии дефицита на внутреннем рынке, цена на него в России увеличилась на 75%. «Мне когда-то говорили: надо «прикрутить» нам тростниковый сахар, надо поддержать своих производителей, — напомнил он. — Мы разными способами это сделали, но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке, ведь министр мне что сказал: для внутреннего потребления достаточно. И в то же время как это достаточно, если на 75% рост цен произошел?». Аналогичная ситуация сейчас с ценами на подсолнечное масло — они выросли на 17%, сказал Путин, отметив, что в стране достаточно семечки для его производства. «Поэтому на цены, конечно, надо смотреть внимательно, и будем, безусловно, это делать. Надеюсь, что эта реакция будет в течение ближайших нескольких дней, ну, нескольких недель — это уже точно», — заверил президент.



Он также напомнил, что уже подписаны соглашения о снижении цен по базовым продуктам питания между производителями и сетями. Накануне Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров заключили соглашения о принятии мер по стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло, которые будут действовать до конца первого квартала 2021 года. С 20 декабря отпускная цена на сахар от производителя будет установлена на уровне 36 руб./кг, в рознице стоимость не должна превышать 46 руб./кг. То же самое коснется подсолнечного масла, отпускная цена на который составит 95 руб., а максимальная в рознице — 110 руб. за литр. Главам регионов, в свою очередь, будет поручено простимулировать подключение малых сетей к соглашению о стабилизации цен, говорил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.



Ранее опрошенные «Агроинвестором» профильные эксперты единогласно заявили, что гораздо эффективнее не уменьшать цены, а повышать доходы населения. «Мы уже сделали все для того, чтобы цены повысились. Теперь нужно бороться ни с ценами, а с бедностью и выделять адресную помощь малоимущим», — уверен президент РЗС Аркадий Злочевский. По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова «это более глобальный вопрос, но вполне реально найти около 100 млрд руб.».



В ходе пресс-конференции Путин отметил, что в период пандемии количество безработных граждан Росси выросло с 4,7% до 6,3%, 13,5% населения живут за чертой бедности. И хотя в 2000 году за чертой бедности жили 29% населения, нынешний показатель — около 20 млн человек — это все равно очень много, подчеркнул он. «План такой: к 2030 году уйти с сегодняшних 13,5% до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий. Я считаю, цель амбициозная, но реальная», — оценил президент.

