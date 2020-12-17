В России завершилась уборочная кампания

Уборка урожая прошла в штатном режиме Flickr.com

Российские аграрии завершили уборку урожая, сообщил Минсельхоз. Несмотря на пандемию, по информации ведомства, уборочная кампания прошла в штатном режиме, сбор зерна в бункерном весе составил 138,1 млн т, что на 11,4 млн т больше, чем в прошлом году. В чистом весе, как ожидается, показатель достигнет 131 млн т. Это один из самых больших показателей для современной истории страны, подчеркивает Минсельхоз. Больше — 135,5 млн т — было собрано в 2017 году.



Министерство также отмечает, что получен один из лучших по объему урожай пшеницы — 88,1 млн т в бункерном весе против 77,9 млн т годом ранее. В чистом весе сбор пшеницы составит около 84 млн т. Валовой сбор ячменя составил 22,2 млн т, кукурузы на зерно — 14,3 млн т, риса — 1,2 млн т, гречихи — примерно 1 млн т. По оценке ведомства, сбор масличных агрокультур достигнет 20,5 млн т, в том числе подсолнечника намолочено 13,3 млн т, рапса — 2,7 млн т, сои — 4,4 млн т.



Производство картофеля в сельхозпредприятиях и КФХ ожидается на уровне 7 млн т. Валовой сбор овощей там достигнет 6,8 млн т, в зимних теплицах соберут рекордные 1,3 млн т. Производство плодов и ягод сохранится на уровне прошлого года — 1,1 млн т. Полученный урожай позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в продовольствии, отмечает Минсельхоз.



Ранее Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков предупреждал о том, что в этом году производство овощей выйдет на плато, однако вскоре ситуация может сильно ухудшиться. «В этом году производство выросло потому, что построились те теплицы, которые начали реализовывать в 2018 году, когда действовала мера поддержки по возмещению капитальных затрат, также выдавались льготные инвесткредиты и был “бум” строительства. В 2019—2020 годах эти теплицы построили и теперь они выходят на проектную мощность», — объяснял Глушков. Сейчас, по его словам, инвестпроекты в отрасли не такие привлекательные, поскольку меры господдержки отменены, оптовые цены падают и желающих идти в плодоовощную отрасль почти нет.

Посевная площадь в этом году была увеличена на 83,9 тыс. га до 79,6 млн га. В этом году вырос яровой сев пшеницы, ржи, кукурузы, гречихи, что позволило заложить хорошую базу для дальнейшего развития отечественной мукомольно-крупяной промышленности, говорится в сообщении агроведомства.



Под урожай 2021 года озимые зерновые посеяны на площади 19,3 млн га или 100,6% к прогнозной площади (в 2019 году — 18,2 млн га). Однако, согласно оценке Росгидромета, к 25 ноября в плохом состоянии было 22% озимых, в том числе на 2,42 млн га озимые не взошли. «Такая доля плохих посевов — абсолютный антирекорд», — говорил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. При этом ситуация с озимыми может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от погодных условий зимой и весной.

