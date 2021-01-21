Правительство выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб и муку

Ранее предприятиям отрасли выделили 4,7 млрд рублей Pixabay

Правительство выделит 4,5 млрд руб. на сдерживание цен на муку и хлеб из-за роста стоимости зерновых. Это позволит компенсировать предприятиям пищевой промышленности часть затрат на закупки пшеницы, также средства позволят производителям сократить «издержки на реализацию своей продукции», сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.



«Прошу Министерство сельского хозяйства как можно быстрее заключить с регионами соглашения о предоставлении трансфертов», — сказал Мишустин. В конце декабря сообщалось, что хлебопекарным предприятиям и производителям муки правительство вернет часть затрат на реализацию продукции из расчета 2 руб. на 1 кг хлеба. На это было выделено 4,7 млрд руб. субсидий. При этом организация, которая получила компенсацию, должна будет зафиксировать цены на продукцию. Небольшие предприятия, выпекающие около 15 т хлеба в сутки, смогут получать около 1 млн руб. в месяц, крупные (от 60 т) — свыше 3,6 млн руб. Такая мера поможет стабилизировать цены на рынке, считает правительство. За год хлеб из ржано-пшеничной муки подорожал на 6%, из пшеничной — на 4%.



Вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) Игорь Свириденко рассказал «Агроинвестору», что на прошлой неделе союз делал запрос ряду предприятий с вопросом о получении средств. «Мы обращались по регионам ЦФО и ни одно из предприятий не получило этих денег. Было сказано, что региональные агроведомства пока рассматривают механизм. Наверное, сложно что-то ожидать, потому что прошла неделя после праздников», — уточнил Свириденко.



Он также отметил, что пока нет ясности о механизме регулирования цен и администрирования этой господдержки. «4,5 млрд руб. — на какой период выделены эти средства? На год, или до нового урожая? В стране производится 9,4 млн т муки, 5,5 млн т хлеба, и это по данным официальной статистики, которые занижены. Но если говорить даже по этим цифрам, мы получаем 14,9 млн т продукции, на которые выделено 4,5 млрд руб. Если это сумма на год, то получится по 30 копеек на 1 кг продукции. Если на месяц, то — 3,5 руб./кг — это уже заметно», — подсчитывает Свириденко.



Также неясно, что имеется ввиду под выделением средств «на муку и хлеб», продолжает он. «Предполагается, что средства будут выделены мукомолам, а потом эта мука для хлеба пойдет дальше уже без дополнительного выделения в производство? Или, может, будут выделены средства хлебопекам на закупку муки?», — задается вопросом Свириденко. По его мнению, решением проблемы могло бы стать выделении «хлебной» субсидию неимущим. «Потому что есть среднедушевое потребление этого продукта, есть средние цены по стране. Исходя из среднедушевого дохода и идеи — насколько нужно понижать или удерживать цены, нужно выделять эту субсидию», — считает Свириденко.



В конце декабря, когда обсуждалось выделении предыдущего транша субсидий, участник рынка, попросивший об анонимности, рассказывал «Агроинвестору», что выделяемая сумма очень мала и пока неясно, на каких условиях она будет выдаваться. По его мнению, поддержка нужна не хлебопекам, а конечному потребителю, точнее, социально незащищенным слоям населения. «Тогда эти деньги к нам вернутся», — говорил он.



Между тем, 21 января на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил, что цены на продовольствие в России в прошлом году выросли заметно выше средней инфляции, и эта проблема требует дополнительного рассмотрения с учетом итогов января. «Инфляция в России в 2020 году составила 4,9%, однако по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно — на 6,7%, а по некоторым скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов», — сказал президент.



В конце прошлого года глава государства разрешил правительству самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, если возникает такая необходимость. Цены могут быть установлены на срок не более 90 календарных дней в одном или разных регионах при любом росте цен, ранее планка была установлена на уровне 30%. После этого правительство приняло решение регулировать цены, если они повышаются на 10% за 60 дней.

