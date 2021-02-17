Эксперты: в России вырастут цены на яйца и курицу

Спрос на мясо птицы остается высоким М. Стулов

Торговые сети уведомили Минпромторг о том, что производители яиц и мяса птицы запросили повышения отпускных цен до 10%, рассказал «Известиям» источник на рынке. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил изданию эту информацию. По его словам, объемы продукции на рынке сокращаются из-за сезонного фактора и массового распространения гриппа птиц.



Производители ссылаются на рост стоимости кормов, а также на существенное сокращение поголовья. Все это увеличивает внутренние издержки, а также вынуждает их заявлять о повышении закупочной цены. Экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающее, сказал «Известиям» Беляков. Он уточнил, что пока сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали столь высокого повышения — в 10%.



По данным Росстата, поголовье птицы в сельхозорганизациях по итогам января снизилось на 2,6% по сравнению с январем прошлого года, до 442,9 млн. Объем отгрузок птицы на реализацию сократился на 4,8%, составив 467 тыс. т. Промышленное производство мяса и субпродуктов птицы составило 369 тыс. т, что на 5,5% меньше, чем в декабре и на 7,1% ниже показателя января прошлого года. Отгрузки яиц сельхозорганизациями сократились на 2,8% до 2,7 млрд штук.



По словам эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анны Кудряковой, объем производства птицы заметно увеличился в 2017 и 2018 годах, а после этого наблюдалась стагнация и рост на уровне 1-1,5% в 2019—2020 годах. «С октября 2020 года стадо птицы снизилось на 26 млн голов — это достаточно большая цифра. Если еще в июле не отмечалось вспышек гриппа птиц, то в сентябре заболевание стало активно распространяться, особенно в сибирских, восточных регионах, и пик заболеваемости мы увидели в конце года по разным регионам страны. Одной из причин того, что у нас снижается поголовье», — прокомментировала эксперт «Агроинвестору». Также, по ее словам, на некоторых предприятиях производство сокращается на фоне роста себестоимости. Усложняет ситуацию и то, что грипп птиц распространяется не только в нашей стране, но и в других, и отмечается дефицит инкубационного яйца на фоне сокращающихся импортных поставок. Спрос на инкубационное яйцо внутри страны растет.



По последним данным ИКАР , цена реализации охлажденной тушки бройлера в оптовом сегменте 9 февраля превысила 130 руб./кг, некоторые предприятия на сегодняшний день получают предложения по 140 руб./кг. Стоит отметить, что в феврале прошлого года стоимость тушки цыпленка бройлера формировалась на уровне 94-96 руб./кг. Также остается дефицит по грудке. «Здесь тоже наблюдаем рост цен до 235-240 руб./кг за филе и до 175 руб./кг по грудке. По курице мясопереработчики не могут удовлетворить все свои потребности в сырье. Также отмечу, что их активный спрос на этот вид мяса тоже влияет на ту цену, которую сейчас мы видим. Накопленных запасов у производителей курятины мало, что также способствует формированию высокой цены», — объяснила Кудрякова.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев также отмечает, что отпускные цены на тушку цыпленка бройлера за последние две недели в среднем по России выросли на 15 руб. и достигли уровня выше 130 руб./кг. Цена грудки за месяц увеличилась с 200 руб./кг до 230 руб./кг, тогда как в прошлом году она стоила 170-180 руб./кг. «Сейчас об этом так резко заговорили, потому что пришло время обновления контрактов, которые заключаются, как правило, раз в полгода или квартал, а в последнее время почти ежемесячно происходит сверка и координация цен между байерами и поставщиками, — сказал он «Агроинвестору». — Именно поэтому тема резко обострилась в публичной плоскости, как с точки зрения мясоколбасных изделий, так с точки зрения поставщиков свинины и курицы».



По словам Давлеева, вспышки и высоко- и низкопатогенного гриппа птиц во всем мире привели к сокращению базы воспроизводства отрасли в виде родительских стад. «Ограничение по торговле и поставке племенного и инкубационного материала из страны в страну, которые накладывают требования Всемирного эпизодического бюро, привели к тому, что мы сегодня не можем восполнить нехватку инкубационного яйца на внутреннем рынке импортом из других стран, как мы это делали раньше. Основными поставщиками инкубационного яйца у нас были страны Западной Европы: Нидерланды, Дания, Германия, Франция, немного Чехия, а сейчас эти страны в большинстве своем отрезаны, потому что они сами борются со вспышками гриппа птиц, в том числе и в родительских стадах», — объяснил Давлеев.



Он также отметил, что поголовья наших племенных стад-прародителей, которые могут дать родительское стадо, довольно скромное и не удовлетворяет потребности рынка на сегодняшний день. «Плюс, конечно, череда болезней в разных регионах, на разных предприятиях птицеводческого сектора, как яичного, так и бройлерного, привели к тому, что у нас сократилось производство инкубационного яйца, и его качество тоже упало, — рассказывает Давлеев. — Это объективные причины, связанные с волной заболеваний, которые невозможно контролировать и останавливать. Они касаются всего Евразийского континента, территории от Японии до Испании и Португалии, и от Финляндии, Швеции, Северной Ирландии до Италии, Румынии и Греции. Поскольку весь евразийский регион сегодня полностью покрыт вспышками гриппа птиц, то и Россия не может себя от них изолировать».



При этом в большинстве случаев вирус низкопатогенный: он не убивает птицу, но значительно подрывает ее здоровье и снижает продуктивность, продолжает Давлеев. Все это приводит к сокращению, и соответственно, к невозможности быстрого количественного воспроизводства бройлеров. «Мы уже даже не говорим про ценовой фактор удорожания комбикормов, которые, допустим, пять лет назад стоили 14,9 тыс. руб. за тонну, и почти 21 тыс. руб. сейчас. Радикального снижения мы не предполагаем, цена комбикорма с учетом введенных ограничений на экспорт сможет уменьшиться, но вряд ли уйдет ниже 17 тыс. руб. за тонну, — оценивает он. — И даже в этом случае ситуацию вряд ли удастся стабилизировать на более низком ценовом уровне, поскольку мы все равно не решим проблему с инкубационным яйцом». По мнению Давлеева, такая сложная ситуация в отношении птицы продлится как минимум на протяжении двух-трех месяцев, до майских праздников.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева подтвердила «Агроинвестору», что цены на яйца и курицу действительно повысились и для этого есть все основания. «Мы считаем, что если не случится чего-то неожиданного, то дальнейшего взрывного роста цен не будет, потому что объемы производства находятся примерно на уровне прошлого года, а цены на зерно немного снижаются», — отметила Бобылева. При этом, по ее мнению, нынешний рост цен никак не связан с гриппом птиц. «У нас очагов не больше, чем обычно, и на рыночную цену болезнь не влияет. Причина в повышении себестоимости производства, которая в прошлом году увеличилась на 15% и более, — говорит она. — Так, себестоимость производства яйца в прошлом году выросла на 4,3%, а в 2019-м, по сравнению с 2018-м, рост составлял 7%, еще годом ранее было плюс 9%».



По мнению Бобылевой, причина нынешнего роста цен также кроется в том, что цены на сырье выросли, а покупательская способность упала из-за пандемии. «Сейчас финансовое благополучие начинает восстанавливаться, люди выходят на работу, открываются рестораны, цены в январе начали немного повышаться, и спрос от этого не снижается. Если бы не пандемия и снижение доходов населения, цены бы выросли уже в прошлом году. Спрос в тот период был ниже, а рынок нужно было сохранять, поэтому цены опускались, а рост себестоимости не прекращался», — отметила она. При этом Бобылева видит положительный момент в том, что цены на яйцо и курицу не стали сдерживать искусственно, как это было с сахаром и подсолнечным маслом. По ее словам, это привело бы к сокращению производства. «Искать издержки производства необходимо в логистике. Сегодня торговая наценка на каждый товар достигает порой более 40%, вот в этой нише можно снизить цены», — уверена Бобылева.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Известиям», что по спрос на птицу со стороны сетей сегодня высокий, несмотря на повышение цен на отдельные товарные позиции, это мясо остается одним из наиболее экономически доступных источников животного белка. Он добавил, что в последние пять лет цены на мясо птицы в рознице не росли, хотя уже в 2019 и 2020 годах себестоимость продукции увеличилась.

