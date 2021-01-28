Производство индейки выросло на 21%

Среднее потребление индейки в 2020 году составило 2,2 кг на человека «Дамате»

По расчетам Agrifood Strategies, производство мяса индейки во всех хозяйствах в прошлом году составило почти 330 тыс. т (здесь и далее — в убойном весе), что почти на 54 тыс. т, или 20,7% больше, чем в 2019-м. Совокупная выручка индейководческих предприятий превысила 50 млрд руб. Основной объем прироста обеспечили лидеры отрасли, хотя положительная динамика отмечена почти во всех производственных секторах.



Как и годом ранее, первое место по объему производства индейки сохранила группа «Дамате», которая выпустила 151,2 тыс. т продукции против 131 тыс. т в 2019-м. При этом доля рынка у компании осталась прежней — 46%. Вторую строчку, как и в прошлом рейтинге, занимает «Тамбовская индейка» (совместный проект группы «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes), которая в прошлом году после запуска второй очереди откормочных площадок и модернизации перерабатывающего комплекса увеличила выпуск продукции с 39,4 тыс. т до 49 тыс. т. Доля рынка компании выросла на 1% до 15%. Замыкает топ-3 «Краснобор», по итогам 2019 года также ставший третьим. Компания нарастила объем выпуска индейки с 21 тыс. т до 22,1 тыс. т, при этом ее доля рынка — 7% — не изменилась. На 1 тыс. т отстал комплекс подконтрольных бизнесмену Темури Латария Морозовской и Юргинской птицефабрик, ставший четвертым, как и годом ранее. За год предприятия увеличили производство индейки на 1,1 тыс. т. Топ-5 замыкает башкирская ПК «Урал», которая возродила производство на арендованных мощностях бывшего комплекса им. М. Гафури и выпустила 18 тыс. т индейки.



Среди других региональных игроков наибольший прирост показали индейководческие компании «Таврическая» (Омск, +50% до 1,8 тыс. т), «Аскор» (Удмуртия, +28% до 5,28 тыс. т), «Норовская» (Мордовия, +25% до 1,3 тыс. т) и «Конкорд» (Ленинградская область, +17% до 3,7 тыс. т), оценивает Agrifood Strategies.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев отмечает, что в целом прошлый год для производителей индейки был относительно успешным: стабильный спрос с увеличением в конце года на фоне приемлемых цен. По его словам, рентабельность производства индейки выше, чем мяса бройлера, и в среднем в промышленном секторе доходит до 15%. «При этом себестоимость производства в прошлом году выросла из-за падения курса рубля и высоких цен на компоненты кормов, — рассказал он «Агроинвестору». — В этом году она снова увеличится, минимум на 5%, но, возможно, и больше. Насколько — будет зависеть от курса рубля и влияния регуляторных мер по снижению цен на зерновые».



Среднее потребление индейки в 2020 году, по данным Agrifood Strategies, составило 2,2 кг на человека, что все еще минимум вдвое ниже потенциала рынка, который оценивается на уровне 4,5 кг. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, снижение покупательной способности населения, потребление индейки продолжило рост за счет расширения ассортимента, объемов и географии поставок, более доступных цен и увеличения потребления «здоровых» и полезных продуктов, к которым россияне уже традиционно относят индюшатину, отмечает Agrifood Strategies.



При этом пандемия почти не задела индейководческий сектор и даже способствовала росту продаж. Во-первых, доля использования индейки в фуд-сервисе, наиболее пострадавшем от карантинных ограничений, пока невелика в отличие от курицы, говядины и свинины. Во-вторых, значительная часть индивидуально упакованной охлажденной индюшатины, особенно полуфабрикаты и кулинарные изделия, для многих потребителей стали альтернативой походам в кафе и рестораны и позволили разнообразить меню, говорится в отчете Agrifood Strategies.



Импорт индейки в 2020 году, по предварительным данным Agrifood Strategies, упал по сравнению с 2019-м более, чем в полтора раза и составил 3,1 тыс. т. Таким образом, доля импорта на российском рынке составила менее 1%. Основным фактором снижения ввоза стало заметное удорожание иностранной продукции из-за ослабления рубля.



При этом экспорт индейки увеличился почти втрое, приблизившись к 10 тыс. т. В стоимостном выражении поставки выросли с $6,5 млн до почти $15 млн. К концу прошлого года Россия стала третьим крупнейшим поставщиком мяса индейки в Китай с долей рынка более 8%, уступив только США и Чили. Также продукция из индейки с невысокой маржинальностью на внутреннем рынке (голень, крыло и лапы) успешно продается в странах Африки и СНГ, а премиальные филе грудки и бедра индейки становятся конкурентоспособными, в частности, на Ближнем Востоке.



В 2021 году Agrifood Strategies ожидает дальнейшего развития отрасли по всем направлениям. Объем производства может прибавить еще 20%, или 70 тыс. т, и по итогам года достичь 400 тыс. т при условии нераспространения гриппа птиц, а к 2030-му показатель увеличится до 600 тыс. т — продолжат развиваться существующие проекты, также возможно появление новых региональных игроков, считает Agrifood Strategies. Годовое потребление индейки может вырасти до 2,7 кг на человека. Экспорт имеет перспективы увеличения до 20 тыс. т и $25-30 млн в стоимостном выражении.



Корнеев тоже считает, что в этом году спрос на индейку увеличится, так как произошло снижение предложения по бройлеру и свинине из-за сложной эпизоотической ситуации. Цены в ближайшей перспективе могут подняться на 6-9% вслед за корректировкой стоимости бройлера и свинины. «Однако, когда начнется восстановление выбывших с рынка объемов «основных» видов мяса, примерно через три-четыре месяца, цены на индейку могут снизиться», — отмечает эксперт.

