Минпромторг снова предложил создать систему продовольственной помощи населению

Поддержка населения лучше сдерживания цен, считают отраслевые аналитики Е. Разумный

Минпромторг выступил с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям населения, пишут «Известия» со ссылкой на источник в кабмине. Ведомство подтвердило изданию, что в декабре прошлого года в рамках исполнения «дорожной карты» по реализации Доктрины продовольственной безопасности направило в правительство доклад о разработанных мерах приоритетной поддержки наиболее нуждающихся граждан. В их число предлагается включить беременных и кормящих женщин, детей всех возрастов, а также людей, которые находятся в учреждениях социальной сферы — больницах и интернатах.



По словам источника издания в правительстве, чиновники Минпромторга уверены, что помощью для этих категорий населения станет ежемесячное перечисление средств на покупку отечественных продуктов питания. При этом пресс-служба Минпромторга уточнила «Известиям», что вопрос реализации таких мер правительство пока не обсуждает. Пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков подтвердил «Интерфаксу», что кабмин не обсуждает введение продовольственных карточек как одной из мер социальной поддержки населения. По его словам, сейчас в стране действуют различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий граждан, большинство из которых носят финансовый характер.



В начале года поддержка в виде выплат нуждающимся слоям населения уже обсуждалась на одном из совещаний по мониторингу цен и исполнению соглашения о стабилизации стоимости товаров в Минпромторге. Тогда речь шла о том, что нуждающиеся могут получить от государства потребительские сертификаты, однако сейчас этот вопрос не поднимается, сообщил «Известиям» источник, присутствовавший на совещании.



Председатель Совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов сказал «Известиям», что поддерживает новый проект. Однако он подчеркнул, что не все люди из выделенных категорий — малоимущие, часть из них вообще ни в чем не нуждаются. Положительно к инициативе относится и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. По его мнению, этот инструмент может стать альтернативой регулированию цен. «Если малоимущие получат помощь от государства, то смогут купить необходимые им продукты по ценам, которые правительству не придется фиксировать», — прокомментировал он изданию.



Аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Меньших сказала «Агроинвестору», что адресная поддержка менее обеспеченных слоев населения является «здоровым и эффективным ответом на рост цен на продовольствие, в отличие от прямого регулирования и установления максимальных отпускных цен». По ее мнению, прямые выплаты семьям, которые можно потратить лишь на базовые продукты питания, поддержат спрос на продовольствие в стране, что станет стимулом для расширения производства.



«Что касается выбора категорий населения, то в России не существует какого-то официального реестра с перечнем бедных домашних хозяйств. Например, уровень бедности рассчитывается только исходя из среднедушевого дохода населения, прожиточного минимума и полученного по опросам распределения населения по доходным группам, больше никакой информации для этого показателя не нужно, — объясняет Меньших. — При этом из официальных и неофициальных опросов домашних хозяйств мы знаем, что бедность в России «имеет детское лицо»: каждый пятый ребенок в России проживает в бедном домашнем хозяйстве, а на долю 40% наименее обеспеченных домашних хозяйств в России приходится уже три четверти всех детей». Дарья Меньших также считает, что рождение ребенка сейчас является одним из главных рисков для попадания домашнего хозяйства в группу бедных. «Поэтому в целом, за неимением другой возможности, выбор именно такой группы является вполне обоснованным», — заключает она.



В прошлом году расходы на программу оказания продовольственной помощи населению в США — распределение продуктовых талонов нуждающимся — достигли почти $90 млрд против чуть более $60 млрд в 2019-м, сообщал Минсельхоз США. При этом число американцев, получающих такие талоны, увеличилось за тот же период более чем на 20% — с 36 млн до почти 44 млн человек. В среднем каждому участнику программы ежемесячно предоставлялись продуктовые талоны на $161 (почти $130 годом ранее). Причиной такого увеличения расходов стала пандемия COVID-19: из-за введения жестких ограничительных мер доходы населения существенно сократились, а многие люди совсем лишились заработка.

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, наиболее уязвимыми группами с точки зрения доходов и продуктового обеспечения являются пенсионеры, одинокие женщины с детьми и инвалиды. «Основные две категории, которые нужно поддерживать, это дети и старики. Но здесь мне непонятно другое: на что на самом деле будут использованы эти деньги? Тогда должны быть введены специальные продуктовые карты, на которые можно покупать те или иные продукты без привязки к конкретному магазину», — считает он. Корбут также отмечает и то, что на полках российских магазинов много белорусских продуктов, которые зачастую дешевле, чем российские. «Почему нужно отказывать людям в приобретении этих продуктов, в первую очередь молочных? Ребенок, например, может пойти и потратить все это на шоколадные батончики, причем отечественного производства. В чем цель? Чтобы он питался чипсами нашего производства или чтобы это были определенные продукты, которые позволяют развиваться организму? — рассуждает Корбут. — Деньги нужно выделять на покупку товаров с содержанием животного и растительного белков».



Он также отмечает, что необходимо выделять помощь только тем, кто действительно в ней нуждается. «Стрельба по всей поверхности не поможет. Ограничение цен на масло и на сахар — это поддержка всех. У нас есть 3 млн человек, которые получают жилищную субсидию, их доходы проверены вдоль и поперек. Вот, пожалуйста, сегмент 3 млн, не 20 млн человек», — говорит Корбут. По его мнению, чтобы действительно помочь нуждающимся нужно дать им возможность покупать раз в неделю курицу. «Это будут не то виртуальное сдерживание цен на сахар и на масло, которое дает «сумасшедшую» экономию 30 руб. в месяц, а вполне реальная поддержка, — уверен он. — Если это будет, допустим, 1 тыс. руб. в месяц, но конкретно на продукты, то человек сможет остальные деньги потратить так, как он считает нужным».



Ранее опрошенные «Агроинвестором» эксперты также заявляли, что поддержка малоимущего населения эффективнее, чем сдерживание роста цен. Так, директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов отмечал, что уровень инфляции сейчас составляет около 6% годовых, а в 2015-м она достигала 20%. «Поэтому не нужно регулировать цены, необходимо помочь наименее обеспеченным слоям населения. Это более глобальный вопрос, но вполне реально найти около 100 млрд руб.», — говорил он. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский также считает, что бороться нужно не с ценами, а с бедностью и выделять адресную помощь малоимущим. К тому же, по его словам, все принимаемые сейчас и предлагаемые меры только вредят бизнесу.



В 2014 году Минпромторг уже продвигал идею введения продуктовых карточек для малоимущих. Тогда министерство предложило ежемесячно переводить нуждающимся на пластиковую карту фиксированную сумму, которую они смогут потратить в торговых сетях на отечественные продукты. Речь шла о базовых скоропортящихся товарах, в том числе о мясе, молоке, овощах, фруктах и пр. Год спустя Минпромторг подсчитал, что в такой помощи нуждаются порядка 16 млн человек, что требовало 240 млрд руб. из бюджета. К 2018 году продуктовые карточки ориентировали уже на 19 млн человек. Тогда же Минфин пояснил, что до 2021 года бюджет не предусматривает таких трат. В 2019 году эту инициативу заблокировали в правительстве.

