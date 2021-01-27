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Рынки

ФНС объяснила свои запросы по прогнозам динамики цен


Данные нужны для комплексного анализа ситуации на продовольственном рынке

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

За непредоставление информации ответственности не предусмотрено
А. Гордеев
За непредоставление информации ответственности не предусмотрено
А. Гордеев

Федеральная налоговая служба пояснила, что запрашивает квартальные прогнозы динамики цен на продукты питания у ретейлеров и крупнейших производителей для комплексного анализа, который позволит правительству увидеть полную картину на продовольственном рынке и даст возможность оперативно реагировать на неоправданный рост цен или дефицит товаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФНС. Передача прогнозов добровольная, за непредоставление информации ответственности не предусмотрено, при этом данные будут составлять налоговую тайну и не станут разглашаться, уточняет она.

О том, что ФНС просит участников рынка предоставить прогнозы изменения стоимости базовых продуктов до конца 2021 года стало известно накануне. Участники рынка не исключают, что цель таких запросов — расширение списка продуктов питания, цены на которые будут регулироваться государством в случае их повышения. При этом они обращают внимание, что в нынешних макроэкономических условиях динамику цен прогнозировать крайне сложно.

Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, д. э. н., Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что отрицательно относится к любым инициативам, не предусмотренным существующим законодательством. «Мы уже довольно близки по всем направлениям к тому, что написание бумаг занимает больше времени, чем созидательная работа. Тем более, что объяснение необходимости сбора прогнозов звучит неубедительно», — считает эксперт.

Аналогичное мнение у начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко. «В целом я скептически смотрю на инициативу ФНС, на мой взгляд, она не даст результата, поскольку маловероятно, что у компаний есть компетенции по прогнозированию цен и еще меньше понятно, как эти прогнозы будут использоваться дальше, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Мы видим, что на основную часть продуктов питания, которые производятся в России, цены растут по объективным причинам, причем даже медленнее, чем могли бы в условиях большой доли импорта на рынке».

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что в России остро стоит проблема роста цен на базовые продукты питания. В частности, глава государства обратил внимание на удорожание сахара, муки, подсолнечного масла и макаронных изделий и назвал эту ситуацию недопустимой. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, предполагающих стабилизацию цен на продовольствие. Также Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие производители и ритейлеры заключили соглашение, согласно которому в течение 90 дней розничная цена на сахар устанавливается на уровне не более 46 руб./кг, подсолнечное масло — 110 руб./л. Сейчас правительство имеет право устанавливать цены на социально значимые продукты питания при их удорожании на 10% за 60 дней.

ФНС отмечает, что обеспечивает наблюдение и передачу информации о ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров на основе аналитических данных контрольно-кассовой техники (ККТ) Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития, ФАС, Росстату в соответствии с постановлением правительства от 14 декабря 2020 года. «Так, сведения о покупках и продажах из системы онлайн-касс поступают в налоговые органы практически в онлайн-режиме (задержка около 1,5 минут). Система ККТ также позволяет отслеживать динамику объемов продаж не только в целом по стране, но и в отдельных регионах, а также по определенным группам товаров», — уточняет ФНС.

Екатерина Шокурова 

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